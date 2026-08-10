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Continúan los trabajos de pavimentación en Rivadavia

La pavimentación de calle Reconquista, se extiende por casi un kilómetro, entre Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y Meglioli. Los trabajos comenzaron con el acondicionamiento y limpieza de la calzada y continuarán con la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

En el marco del plan integral de urbanización y mejora de la infraestructura vial, la Municipalidad de Rivadavia puso en marcha los trabajos de repavimentación de calle Reconquista, una intervención que busca mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los sectores del departamento.

La obra comprende el tramo ubicado entre Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y Meglioli, con una extensión cercana a un kilómetro. Durante las primeras jornadas, las tareas estuvieron concentradas en el acondicionamiento y la limpieza de la calzada, como paso previo a la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

La repavimentación había sido anunciada por el intendente Sergio Miodowsky durante un encuentro con vecinos de la zona. En esa oportunidad, se abordaron las principales necesidades del sector y las obras proyectadas para continuar con el proceso de transformación urbana del departamento.

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Trabajos por etapas para reducir el impacto

Desde el municipio señalaron que la intervención se realizará de manera progresiva y por etapas, con el objetivo de reducir las molestias que puedan ocasionarse durante la ejecución.

La modalidad permitirá conservar vías alternativas de circulación, buscando facilitar el tránsito de los vecinos y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre los comercios y residentes ubicados a lo largo del sector intervenido.

La obra se suma a un plan de infraestructura vial que la Municipalidad de Rivadavia ejecuta con fondos propios, con el objetivo de avanzar hacia una red de calles más segura, moderna y eficiente.

En paralelo, el municipio continúa desarrollando distintas obras de urbanización y mejoramiento vial en otros puntos del departamento, dentro de una estrategia que apunta a ampliar progresivamente las intervenciones y llevar infraestructura a distintos sectores de Rivadavia.

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