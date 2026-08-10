En el marco del plan integral de urbanización y mejora de la infraestructura vial, la Municipalidad de Rivadavia puso en marcha los trabajos de repavimentación de calle Reconquista, una intervención que busca mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los sectores del departamento.
Continúan los trabajos de pavimentación en Rivadavia
La pavimentación de calle Reconquista, se extiende por casi un kilómetro, entre Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y Meglioli. Los trabajos comenzaron con el acondicionamiento y limpieza de la calzada y continuarán con la colocación de una nueva carpeta asfáltica.