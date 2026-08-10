Continúan los trabajos de pavimentación en Rivadavia

Trabajos por etapas para reducir el impacto

Desde el municipio señalaron que la intervención se realizará de manera progresiva y por etapas, con el objetivo de reducir las molestias que puedan ocasionarse durante la ejecución.

La modalidad permitirá conservar vías alternativas de circulación, buscando facilitar el tránsito de los vecinos y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre los comercios y residentes ubicados a lo largo del sector intervenido.

La obra se suma a un plan de infraestructura vial que la Municipalidad de Rivadavia ejecuta con fondos propios, con el objetivo de avanzar hacia una red de calles más segura, moderna y eficiente.

En paralelo, el municipio continúa desarrollando distintas obras de urbanización y mejoramiento vial en otros puntos del departamento, dentro de una estrategia que apunta a ampliar progresivamente las intervenciones y llevar infraestructura a distintos sectores de Rivadavia.