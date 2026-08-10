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La Rotonda de Rawson sumará más de 3.400 metros cuadrados de obras

Conocido como "La Rotonda", el establecimiento médico será intervenido en más de 3.400 m². Las obras se realizarán en cinco etapas para no interrumpir la atención de los pacientes.

El gobernador Marcelo Orrego anunció una obra integral en el Centro de Salud René Favaloro, popularmente conocido como “La Rotonda”, ubicado en el departamento Rawson. El proyecto busca modernizar y expandir las instalaciones que atienden diariamente a familias no solo de la zona, sino de todo el Gran San Juan.

La obra contempla la refacción de 2.881 metros cuadrados existentes y la construcción de otros 603 metros cuadrados nuevos. La planificación fue diseñada para desarrollarse en cinco etapas sucesivas, lo que garantizará que el centro de salud mantenga sus puertas abiertas y no interrumpa los servicios médicos durante el proceso de construcción.

Un sector de Pediatría renovado y nuevos espacios

Entre las mejoras más destacadas se encuentra la ampliación del área de Pediatría, la cual sumará un ingreso independiente y accesos adaptados para facilitar la atención de niños y niñas en un entorno más cómodo.

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El proyecto incluye también la reestructuración completa del laboratorio y la reorganización de áreas operativas clave como Kinesiología, Farmacia y sanitarios. Asimismo, se renovarán las salas de espera, consultorios y sectores administrativos para agilizar el funcionamiento del centro y mejorar las condiciones laborales del personal de salud.

Con esta intervención, el Gobierno provincial apunta a modernizar un edificio emblemático para Rawson, adaptando su infraestructura a la creciente demanda asistencial de la comunidad.

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