El gobernador Marcelo Orrego anunció una obra integral en el Centro de Salud René Favaloro, popularmente conocido como “La Rotonda”, ubicado en el departamento Rawson. El proyecto busca modernizar y expandir las instalaciones que atienden diariamente a familias no solo de la zona, sino de todo el Gran San Juan.
La Rotonda de Rawson sumará más de 3.400 metros cuadrados de obras
Conocido como "La Rotonda", el establecimiento médico será intervenido en más de 3.400 m². Las obras se realizarán en cinco etapas para no interrumpir la atención de los pacientes.