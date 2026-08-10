La Rotonda de Rawson sumará más de 3.400 metros cuadrados de obras

La obra contempla la refacción de 2.881 metros cuadrados existentes y la construcción de otros 603 metros cuadrados nuevos. La planificación fue diseñada para desarrollarse en cinco etapas sucesivas, lo que garantizará que el centro de salud mantenga sus puertas abiertas y no interrumpa los servicios médicos durante el proceso de construcción.

Un sector de Pediatría renovado y nuevos espacios

Entre las mejoras más destacadas se encuentra la ampliación del área de Pediatría, la cual sumará un ingreso independiente y accesos adaptados para facilitar la atención de niños y niñas en un entorno más cómodo.