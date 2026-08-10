Un terremoto de 7,4 se registró en Colombia y provocó daños estructurales

En la capital del país, el movimiento se sintió con fuerza, sonaron las alarmas y en muchos edificios la gente evacuó a la calle como medida de prevención.

Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, especificó: “A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, que reportó “un fuerte temblor” en su cuenta de X, dijo después que las autoridades continúan verificando si se presentan afectaciones en la ciudad.

Además, el Metro de Medellín informó a los usuarios: “En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio”.

El movimiento fue sentido también con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá y donde hay daños en edificaciones. También fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que realiza el monitoreo y barrido de percepción en todo el territorio de Ecuador, donde este lunes es feriado, sin que hasta el momento haya informado de víctimas o daños materiales por el sismo en Colombia.

Gabriel Mónaco, un argentino que vive en Medellín, dialogó con TN y contó cómo fueron las últimas horas en la ciudad.

“Fue muy duro, yo vivo en un piso 25 y en mi vida viví una situación así. Nos metimos en el vestidor con mi esposa porque no sabíamos qué hacer. Se movió y tembló impresionante. Nos fuimos, estoy ahora en la casa de mis suegros, porque siempre hay réplicas y las hubo”, detalló.

Pese a que el hombre aseguró que ya se encuentra a salvo, señaló: “Estoy temblando en este momento todavía”. “Gracias a Dios estamos bien, ya nos comunicamos con la familia. Este edificio, Tierra Grata Palmas, es un edificio que esta preparado”, agregó.

“Viví temblores porque sucede acá pero nunca así. Mi esposa rezaba, no sabíamos qué hacer, fue un momento complicado”, insistió.