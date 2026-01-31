Los Pumas 7s cerraron una floja fase de grupos en Singapur

Sin embargo, los australianos pudieron defender muy bien la ventaja de cinco puntos para terminar quedándose con un ajustado triunfo.

En su segunda presentación, ante Nueva Zelanda, Los Pumas tuvieron un muy buen inicio y llegaron a tener una ventaja de 10-0.

Tras una buena reacción de los All Blacks, los argentinos pudieron llegar a los últimos minutos del partido 20-19 arriba en el marcador, pero los oceánicos se llevaron el triunfo gracias al try sobre el final de Kele Lasaqa y su posterior conversión para el 26-20 definitivo.

En el último partido, ante Francia, a Los Pumas les pasó algo parecido a lo ocurrido frente a Nueva Zelanda, ya que tuvieron un muy buen primer tiempo pero se vinieron abajo en el complemento.

Al combinado nacional no le alcanzó con los tres tries de Santino Zangara, ya que en el último minuto los franceses consiguieron el triunfo 19-15 a través del try de Ali Dabo y la posterior conversión de Stephen Parez.

La actividad para Los Pumas 7s continuará este domingo, cuando se enfrenten con su par de España a la 1:44 de la madrugada en las semifinales por el quinto puesto.

El Seven de Singapur corresponde a la tercera fecha de la Serie Mundial 2025/26. En el primer fin de semana de actividad, en Dubai, finalizaron octavos y últimos, mientras que en Ciudad del Cabo consiguieron la segunda posición.