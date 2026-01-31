"
San Juan 8 > Ovación > Los Pumas

Los Pumas 7s cerraron una floja fase de grupos en Singapur

Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, cayeron ante Australia, Nueva Zelanda y Francia en Singapur.

Los Pumas 7s protagonizaron una muy floja actuación en la fase de grupos del Seven de Singapur y quedaron últimos luego de caer ante Australia, Nueva Zelanda y Francia.

En su primera presentación, los dirigidos por Santiago Gómez tuvieron un desastroso arranque frente a Australia, que en solo seis minutos ya ganaban 19-0 gracias a los tries de Aden Ekanayake, Jayden Blake y Dietrich Roache, quien además anotó dos conversiones.

Los Pumas 7s reaccionaron sobre el final de la primera mitad gracias al ensayo de Marcos Moneta y la posterior conversión de Joaquín Pellandini, mientras que en el comienzo del segundo tiempo se acercaron en el marcador por el try de Santiago Mare y una nueva conversión de Pellandini.

Sin embargo, los australianos pudieron defender muy bien la ventaja de cinco puntos para terminar quedándose con un ajustado triunfo.

En su segunda presentación, ante Nueva Zelanda, Los Pumas tuvieron un muy buen inicio y llegaron a tener una ventaja de 10-0.

Tras una buena reacción de los All Blacks, los argentinos pudieron llegar a los últimos minutos del partido 20-19 arriba en el marcador, pero los oceánicos se llevaron el triunfo gracias al try sobre el final de Kele Lasaqa y su posterior conversión para el 26-20 definitivo.

En el último partido, ante Francia, a Los Pumas les pasó algo parecido a lo ocurrido frente a Nueva Zelanda, ya que tuvieron un muy buen primer tiempo pero se vinieron abajo en el complemento.

Al combinado nacional no le alcanzó con los tres tries de Santino Zangara, ya que en el último minuto los franceses consiguieron el triunfo 19-15 a través del try de Ali Dabo y la posterior conversión de Stephen Parez.

La actividad para Los Pumas 7s continuará este domingo, cuando se enfrenten con su par de España a la 1:44 de la madrugada en las semifinales por el quinto puesto.

El Seven de Singapur corresponde a la tercera fecha de la Serie Mundial 2025/26. En el primer fin de semana de actividad, en Dubai, finalizaron octavos y últimos, mientras que en Ciudad del Cabo consiguieron la segunda posición.

FUENTE: Noticias Argentinas

