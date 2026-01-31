Vuelta a San Juan: se corre la etapa Reina al Colorado tras la tormenta

Embed - VUELTA A SAN JUAN 2026 - ETAPA 8
Departamento: Alto Colorado, Iglesia.
Concentración: 07:25 horas, en intersección de calles General Paz y Aberastain, frente a Municipalidad de Santa Lucía.
Largada: 08:30 horas.
Llegada: Alto del Colorado, Iglesia.
Recorrido en tren controlado: Por calle Gral. Paz al este hasta calle Colón, al norte hasta cruce con Av. Libertador Gral. San Martín, Vía Oficial KM0 (1,200km aprox.)
Recorrido en Carrera: Por calle Colón hacia el norte hasta Av. Benavidez (Chimbas), al oeste hasta lateral Ruta 40, al norte subida a Ruta 40, pasando puente río San Juan, rotonda ingreso departamento Albardón, continuar por Ruta 40 hasta Ruta 436 (Talacasto), girar al oeste hasta Derivador y continuar por Ruta 149 hacia el norte hasta Línea de Meta en Alto del Colorado, Iglesia.
Total: 139,5 KM aprox.
Meta Montaña (3): Ruta 436, Baños de Talacasto –categoría 2- (71,5 KM); Ruta 149, Las Crucecitas –categoría 2- (91,7 KM); y línea de llegada en Alto del Colorado –categoría 1- (139,5 KM).
Meta Sprint (2): Ruta Nacional 40 metros antes de Ruta 436, Talacasto (57,7 KM) y Ruta 149, La Ciénaga (106 KM).