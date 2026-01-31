"
Colorado

Vuelta a San Juan: se corre la etapa Reina al Colorado tras la tormenta

La carrera de este sábado 31 de enero es la etapa reina ‘Ascenso al Alto Colorado’ y largó a las 8:30 horas, desde Plaza Santa Lucía.

Luego de la suspensión y reprogramación anunciada este viernes 30 a primera hora del día, finalmente la etapa reina ‘Ascenso al Alto Colorado’ de Vuelta a San Juan 2026 se disputará este sábado 31 de enero. La largada será a las 8:30 horas desde Plaza Santa Lucía, frente a la Municipalidad del departamento.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Sábado 31 de enero – Etapa 8 (en línea)

Departamento: Alto Colorado, Iglesia.

Concentración: 07:25 horas, en intersección de calles General Paz y Aberastain, frente a Municipalidad de Santa Lucía.

Largada: 08:30 horas.

Llegada: Alto del Colorado, Iglesia.

Recorrido en tren controlado: Por calle Gral. Paz al este hasta calle Colón, al norte hasta cruce con Av. Libertador Gral. San Martín, Vía Oficial KM0 (1,200km aprox.)

Recorrido en Carrera: Por calle Colón hacia el norte hasta Av. Benavidez (Chimbas), al oeste hasta lateral Ruta 40, al norte subida a Ruta 40, pasando puente río San Juan, rotonda ingreso departamento Albardón, continuar por Ruta 40 hasta Ruta 436 (Talacasto), girar al oeste hasta Derivador y continuar por Ruta 149 hacia el norte hasta Línea de Meta en Alto del Colorado, Iglesia.

Total: 139,5 KM aprox.

Meta Montaña (3): Ruta 436, Baños de Talacasto –categoría 2- (71,5 KM); Ruta 149, Las Crucecitas –categoría 2- (91,7 KM); y línea de llegada en Alto del Colorado –categoría 1- (139,5 KM).

Meta Sprint (2): Ruta Nacional 40 metros antes de Ruta 436, Talacasto (57,7 KM) y Ruta 149, La Ciénaga (106 KM).

