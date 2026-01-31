El granizo y la lluvia afectaron la energía y los cultivos en Pocito

Tras las intensas lluvias y la caída de granizo registradas en la noche del viernes, el Municipio de Pocito se encuentra llevando adelante relevamientos en distintos puntos del departamento con el objetivo de asistir a los vecinos afectados.
Según informó el intendente Fabian Aballay, las zonas más perjudicadas fueron La Rinconada y Villa Aberastain. En este marco, explicó que la empresa Nacusi se encuentra trabajando en la restitución del alumbrado público, mientras que Naturgy interviene ante los cortes de energía eléctrica registrados. Asimismo, el Municipio mantiene contacto permanente con la Policía de San Juan y el Hospital Federico Cantoni para coordinar acciones y dar respuesta a las distintas situaciones que se presenten.
En cuanto al sector productivo, se registraron pérdidas que en algunos casos superan el 80%, afectando principalmente cultivos de uva, tomate, olivos, hortalizas y otras producciones agrícolas. Desde la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) del Municipio se continúa con el relevamiento final, aunque en varios sectores el acceso se ve dificultado por la gran cantidad de agua acumulada. Desde el organismo se solicitó al Gobierno Provincial la habilitación de los mecanismos de asistencia previstos para acompañar a los productores afectados.
Ante la vigencia de la alerta naranja por lluvias, el Municipio de Pocito recuerda a la comunidad una serie de recomendaciones preventivas: realizar el corte de ramas o el retiro de árboles caídos con extrema precaución, no tocar cables colgados o caídos, no arrojar hojas, ramas ni residuos en cunetas o desagües, evitar circular por zonas anegadas o con escombros, y mantener a niños y mascotas alejados de áreas que representen riesgos.
Para realizar reclamos por alumbrado público, los vecinos pueden comunicarse con la empresa Nacusi al 264 580 3331 (solo WhatsApp). En caso de cortes de energía eléctrica, se encuentra habilitada la línea de Naturgy 0800 666 3637.