El granizo y la lluvia afectaron la energía y los cultivos en Pocito

Según informó el intendente Fabian Aballay, las zonas más perjudicadas fueron La Rinconada y Villa Aberastain. En este marco, explicó que la empresa Nacusi se encuentra trabajando en la restitución del alumbrado público, mientras que Naturgy interviene ante los cortes de energía eléctrica registrados. Asimismo, el Municipio mantiene contacto permanente con la Policía de San Juan y el Hospital Federico Cantoni para coordinar acciones y dar respuesta a las distintas situaciones que se presenten.

En cuanto al sector productivo, se registraron pérdidas que en algunos casos superan el 80%, afectando principalmente cultivos de uva, tomate, olivos, hortalizas y otras producciones agrícolas. Desde la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) del Municipio se continúa con el relevamiento final, aunque en varios sectores el acceso se ve dificultado por la gran cantidad de agua acumulada. Desde el organismo se solicitó al Gobierno Provincial la habilitación de los mecanismos de asistencia previstos para acompañar a los productores afectados.