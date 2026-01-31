Rybakina se consagró campeona del Australian Open

Con el envión anímico, Sabalenka tomó rápido el liderato y se adelantó por 3-0 en el set decisivo. No obstante, Rybakina comenzó a asegurar cada tiro, dejó de fallar, obtuvo un doble break y se adueñó de su segundo Grand Slam, tras su victoria en Wimbledon 2022.

Tras recibir el trofeo de campeona, la nacida en Moscú, quien ingresó al torneo en el quinto puesto de la clasificación femenina y terminó en el tercero, comentó: “Es difícil encontrar palabras, pero quiero felicitar a Aryna por tus increíbles resultados en los últimos años. Espero jugar más finales juntas. Quiero agradecer a ustedes por este clima espectacular, nos mantuvieron prendidas en esta gran lucha. Gracias a toda la gente de Kazajistán, sentí el apoyo desde esa esquina. Gracias a todos los que hacen posible este torneo, disfruto mucho jugar aquí. Gracias a mi equipo, sin ustedes no sería posible. Muchas cosas han sucedido, estoy muy contenta de que se den estos resultados. Sigamos yendo para adelante”.

En contrapartida, Sabalenka reflejó su tristeza: “Elena, un tenis maravilloso. Felicitaciones a tu equipo. Por supuesto a todos los que hacen este torneo posible, un apoyo increíble. Siempre busco venir y jugar frente a todos ustedes. Espero que el año que viene sea mejor para mí”.