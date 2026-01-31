"
Rybakina se consagró campeona del Australian Open

La kazaja de 26 años derrotó a la bielorrusa por 6-4, 4-6 y 6-4 tras 2 horas y 18 minutos en la Rod Laver Arena y ganó por primera vez en su carrera el Abierto de Melbourne.

La kazaja de 26 años Elena Rybakina venció a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4 tras 2 horas y 18 minutos de partido en la Rod Laver Arena y se consagró campeona del Australian Open por primera vez en su carrera, tras haber caído ante la bielorrusa y número uno del mundo en la final de 2023.

Rybakina, quien eliminó a la polaca Iga Swiatek (2°) en los cuartos de final y a la estadounidense Jessica Pegula (6°) en las semifinales, quebró el servicio de Sabalenka en el primer juego del partido y dominó el set sin más complicaciones que enfrentar -y salvar- dos break points.

La respuesta de la bielorrusa, ganadora en Melbourne en 2023 y 2024 y subcampeona en 2025, fue inmediata. La diestra de 27 años mejoró la calidad de su devolución, se impuso en los intercambios largos y, cuando su rival sacaba con el marcador 4-5, le arrebató el game y el set.

Con el envión anímico, Sabalenka tomó rápido el liderato y se adelantó por 3-0 en el set decisivo. No obstante, Rybakina comenzó a asegurar cada tiro, dejó de fallar, obtuvo un doble break y se adueñó de su segundo Grand Slam, tras su victoria en Wimbledon 2022.

Tras recibir el trofeo de campeona, la nacida en Moscú, quien ingresó al torneo en el quinto puesto de la clasificación femenina y terminó en el tercero, comentó: “Es difícil encontrar palabras, pero quiero felicitar a Aryna por tus increíbles resultados en los últimos años. Espero jugar más finales juntas. Quiero agradecer a ustedes por este clima espectacular, nos mantuvieron prendidas en esta gran lucha. Gracias a toda la gente de Kazajistán, sentí el apoyo desde esa esquina. Gracias a todos los que hacen posible este torneo, disfruto mucho jugar aquí. Gracias a mi equipo, sin ustedes no sería posible. Muchas cosas han sucedido, estoy muy contenta de que se den estos resultados. Sigamos yendo para adelante”.

En contrapartida, Sabalenka reflejó su tristeza: “Elena, un tenis maravilloso. Felicitaciones a tu equipo. Por supuesto a todos los que hacen este torneo posible, un apoyo increíble. Siempre busco venir y jugar frente a todos ustedes. Espero que el año que viene sea mejor para mí”.

FUENTE: TyC Sports

