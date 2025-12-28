"
Cuál es el estado del Paso de Agua Negra ante la posibilidad de tormentas

El Ministerio de Gobierno informó los detalles acerca del estado del Paso de Agua Negra, que conecta San Juan con Coquimbo.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso de Agua Negra, Ruta Nacional 150, que conecta San Juan con Coquimbo, se encuentra Habilitado para circular de 07 a 17.

Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.

