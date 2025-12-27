Estado de las rutas tras las lluvias: solicitan circular con precaución en San Juan

Según el informe detallado, la Ruta Nacional 40 presenta condiciones de transitabilidad con precaución en dos sectores clave: el tramo que une Huaco con el límite de La Rioja, donde personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de despeje, y el tramo de San Juan a Jáchal. Asimismo, la RN 40 Sur también requiere conducción cautelosa.

Situación en rutas hacia la cordillera y el este

En cuanto a la Ruta Nacional 150, las autoridades indicaron que tanto el tramo de Jáchal a Rodeo como el trayecto entre Huaco e Ischigualasto están transitables con precaución. En el sector cordillerano, los operarios trabajan para garantizar la seguridad en la vía.