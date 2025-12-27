Luego de las precipitaciones registradas en distintos puntos de la provincia, los organismos oficiales emitieron un reporte actualizado sobre el estado de transitabilidad de las principales arterias nacionales. Si bien no se registran cortes totales, se recomienda a los conductores extremar los cuidados por la presencia de equipos de mantenimiento y posibles zonas con sedimentos.
Estado de las rutas tras las lluvias: solicitan circular con precaución en San Juan
Diversos tramos de las rutas nacionales 40, 150, 141 y 149 se encuentran transitables pero con advertencias por presencia de personal trabajando y residuos climáticos en la calzada.