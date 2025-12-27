"
Estado de las rutas tras las lluvias: solicitan circular con precaución en San Juan

Diversos tramos de las rutas nacionales 40, 150, 141 y 149 se encuentran transitables pero con advertencias por presencia de personal trabajando y residuos climáticos en la calzada.

Luego de las precipitaciones registradas en distintos puntos de la provincia, los organismos oficiales emitieron un reporte actualizado sobre el estado de transitabilidad de las principales arterias nacionales. Si bien no se registran cortes totales, se recomienda a los conductores extremar los cuidados por la presencia de equipos de mantenimiento y posibles zonas con sedimentos.

Según el informe detallado, la Ruta Nacional 40 presenta condiciones de transitabilidad con precaución en dos sectores clave: el tramo que une Huaco con el límite de La Rioja, donde personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de despeje, y el tramo de San Juan a Jáchal. Asimismo, la RN 40 Sur también requiere conducción cautelosa.

Situación en rutas hacia la cordillera y el este

En cuanto a la Ruta Nacional 150, las autoridades indicaron que tanto el tramo de Jáchal a Rodeo como el trayecto entre Huaco e Ischigualasto están transitables con precaución. En el sector cordillerano, los operarios trabajan para garantizar la seguridad en la vía.

El reporte se completa con el estado de las siguientes rutas:

  • RN 141 (Caucete - La Rioja): Transitable con precaución tras las tormentas en la zona este.
  • RN 149 (Calingasta): Transitable con precaución.
  • RN 153 y RN 20: Ambas se encuentran transitables, aunque se mantiene el pedido de circular con cuidado.

