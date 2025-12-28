"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Inter Miami

El Inter Miami confirmó tres amistosos en Sudamérica

Con Lionel Messi a la cabeza, Inter Miami iniciará su séptima temporada con una gira por Perú, Colombia y Ecuador, ante rivales históricos del continente.

El Inter Miami de Lionel Messi pone primera de cara a la temporada 2026. El club estadounidense anunció oficialmente los primeros tres partidos de su pretemporada, que tendrán como escenario Sudamérica y marcarán el inicio de una gira internacional cargada de atractivo y jerarquía. Actual campeón de la MLS, el conjunto de La Florida afrontará una preparación exigente con encuentros ante Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil, tres clubes con historia, títulos y peso propio en el fútbol sudamericano.

La gira comenzará en Lima, Perú, donde Las Garzas jugarán por segunda temporada consecutiva. El sábado 24 de enero, se medirá ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El club peruano es uno de los más ganadores de su país, con 25 títulos de Primera División, y representa una prueba de alto nivel para el arranque de la pretemporada.

Luego, el equipo viajará a Medellín, donde el sábado 31 de enero enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Los Verdolagas son el club más laureado de Colombia, con 18 ligas locales y dos Copas Libertadores, entre otros trofeos internacionales.

Te puede interesar...

El cierre del tour será en Guayaquil, Ecuador, el sábado 7 de febrero, cuando el elenco de Javier Mascherano visite a Barcelona en el estadio Monumental Banco Pichincha. Será el primer antecedente del club estadounidense ante un rival ecuatoriano. El Ídolo del Astillero lidera el palmarés local con 16 títulos de liga.

image

Con esta gira, Inter Miami no solo buscará ajustar piezas futbolísticas, sino también fortalecer su vínculo con el público sudamericano y medir su nivel ante equipos acostumbrados a la competencia internacional. Será el primer paso de una pretemporada intensa rumbo a un 2026 que promete volver a tenerlo como protagonista.

El calendario del Inter Miami en el Champions Tour 2026

Inter Miami vs. Alianza Lima

  • Sábado 24 de enero de 2026 – Estadio Alejandro Villanueva, Lima (17:00 ET)

Inter Miami vs. Atlético Nacional

  • Sábado 31 de enero de 2026 – Estadio Atanasio Girardot, Medellín (17:00 ET)

Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil

  • Sábado 7 de febrero de 2026 – Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (19:00 ET)
FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar