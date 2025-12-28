El Inter Miami de Lionel Messi pone primera de cara a la temporada 2026. El club estadounidense anunció oficialmente los primeros tres partidos de su pretemporada, que tendrán como escenario Sudamérica y marcarán el inicio de una gira internacional cargada de atractivo y jerarquía. Actual campeón de la MLS, el conjunto de La Florida afrontará una preparación exigente con encuentros ante Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil, tres clubes con historia, títulos y peso propio en el fútbol sudamericano.
El Inter Miami confirmó tres amistosos en Sudamérica
Con Lionel Messi a la cabeza, Inter Miami iniciará su séptima temporada con una gira por Perú, Colombia y Ecuador, ante rivales históricos del continente.