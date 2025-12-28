El Inter Miami confirmó tres amistosos en Sudamérica

La gira comenzará en Lima, Perú, donde Las Garzas jugarán por segunda temporada consecutiva. El sábado 24 de enero, se medirá ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El club peruano es uno de los más ganadores de su país, con 25 títulos de Primera División, y representa una prueba de alto nivel para el arranque de la pretemporada.

Luego, el equipo viajará a Medellín, donde el sábado 31 de enero enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Los Verdolagas son el club más laureado de Colombia, con 18 ligas locales y dos Copas Libertadores, entre otros trofeos internacionales.