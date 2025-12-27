Sábado con alivio: descenso de temperatura y cielo mayormente nublado

A las 08:00 h de hoy, el termómetro marcó 20.8°C, con un cielo mayormente nublado que ofrece un respiro ante la radiación solar. Los datos técnicos complementarios del organismo nacional indicaron una presión atmosférica de 946 hPa y una visibilidad normal de 15 kilómetros.

Viento sur y mayor humedad

El cambio en las condiciones se debe principalmente a la rotación del viento hacia el sector Sur, que actualmente sopla a una velocidad de 15 km/h. Este fenómeno ha provocado un incremento notable en la humedad, que se sitúa en el 71%, generando una sensación de pesadez ambiental a pesar del descenso de la temperatura máxima.