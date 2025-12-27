"
Sábado con alivio: descenso de temperatura y cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 31°C, tras el ingreso de viento sur.

La provincia de San Juan inicia el último fin de semana del año con condiciones climáticas más agradables en comparación con el intenso calor de los días previos. Según el informe oficial actualizado a las 05:47 h, se espera que este sábado la temperatura oscile entre una mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 31°C.

A las 08:00 h de hoy, el termómetro marcó 20.8°C, con un cielo mayormente nublado que ofrece un respiro ante la radiación solar. Los datos técnicos complementarios del organismo nacional indicaron una presión atmosférica de 946 hPa y una visibilidad normal de 15 kilómetros.

Viento sur y mayor humedad

El cambio en las condiciones se debe principalmente a la rotación del viento hacia el sector Sur, que actualmente sopla a una velocidad de 15 km/h. Este fenómeno ha provocado un incremento notable en la humedad, que se sitúa en el 71%, generando una sensación de pesadez ambiental a pesar del descenso de la temperatura máxima.

El pronóstico extendido para los próximos siete días sugiere que estas condiciones de nubosidad variable persistirán, manteniendo las temperaturas dentro de los parámetros estivales pero sin picos extremos de calor para las próximas jornadas. El sol salió a las 06:29 h y se espera que se ponga a las 20:41 h.

