La provincia de San Juan inicia el último fin de semana del año con condiciones climáticas más agradables en comparación con el intenso calor de los días previos. Según el informe oficial actualizado a las 05:47 h, se espera que este sábado la temperatura oscile entre una mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 31°C.
Sábado con alivio: descenso de temperatura y cielo mayormente nublado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 31°C, tras el ingreso de viento sur.