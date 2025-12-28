"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > canales

Advirtieron a bañistas por uso riesgoso y obstrucción de canales

El baño en los canales de riego es una práctica peligrosa que pone en riesgo la vida humana y genera graves perjuicios al sistema de riego y a la producción agrícola.

Año tras año se registran daños en la infraestructura, desbordes, calles anegadas, fincas que quedan sin su correspondiente dotación de agua y una creciente acumulación de residuos en los canales. Estos problemas son consecuencia directa de las trancas que realizan los bañistas con ramas, gomas de vehículos y otros objetos para represar el agua.

En el comparto Quiroga, departamento Rivadavia, donde nace el Canal Benavídez, se detecta la colocación de ramas y elementos que obstruyen las compuertas frontales. Esta acción incrementa la carga del canal en ese sector que utilizan para bañarse. Esto provoca desbordes, no sólo en esa zona, sino a lo largo del recorrido del cauce, afectando tanto la infraestructura como el normal funcionamiento del sistema.

En el Canal Céspedes, estas prácticas ocasionan roturas, tal como sucedió días atrás cuando se rompió el paño superior del talud, generando acumulación de agua y el posterior “lavado” del terraplén, con el consecuente deterioro de la obra y riesgo de fallas mayores.

Te puede interesar...

La problemática también se hace visible en el departamento 9 de Julio, donde al liberarse los trancones utilizados por los bañistas quedan gomas de vehículos —en ocasiones atadas entre sí— que obstruyen la rejilla de retención ubicada en la intersección de calles Pellegrini y Juan Díaz de Solís, en Las Chacritas. Esta situación provoca taponamientos, eleva el nivel del agua y genera descargas hacia la vía pública, con calles anegadas y riesgos para los vecinos.

Si bien el personal del Departamento de Hidráulica realiza tareas permanentes de reparación, desobstrucción y saneamiento, resulta indispensable tomar conciencia del impacto que estas acciones provocan. Cuidar los canales es proteger un sistema vital para la producción, el ambiente y el abastecimiento de agua, un recurso esencial para todos los sanjuaninos.

Temas

Te puede interesar