Advirtieron a bañistas por uso riesgoso y obstrucción de canales

En el comparto Quiroga, departamento Rivadavia, donde nace el Canal Benavídez, se detecta la colocación de ramas y elementos que obstruyen las compuertas frontales. Esta acción incrementa la carga del canal en ese sector que utilizan para bañarse. Esto provoca desbordes, no sólo en esa zona, sino a lo largo del recorrido del cauce, afectando tanto la infraestructura como el normal funcionamiento del sistema.

En el Canal Céspedes, estas prácticas ocasionan roturas, tal como sucedió días atrás cuando se rompió el paño superior del talud, generando acumulación de agua y el posterior “lavado” del terraplén, con el consecuente deterioro de la obra y riesgo de fallas mayores.