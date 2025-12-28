Año tras año se registran daños en la infraestructura, desbordes, calles anegadas, fincas que quedan sin su correspondiente dotación de agua y una creciente acumulación de residuos en los canales. Estos problemas son consecuencia directa de las trancas que realizan los bañistas con ramas, gomas de vehículos y otros objetos para represar el agua.
Advirtieron a bañistas por uso riesgoso y obstrucción de canales
El baño en los canales de riego es una práctica peligrosa que pone en riesgo la vida humana y genera graves perjuicios al sistema de riego y a la producción agrícola.