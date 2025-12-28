Tragedia en Brasil: 11 muertos tras un brutal choque frontal

De acuerdo a lo que pudo saberse, el fuego envolvió ambas unidades, lo que dificultó las tareas de rescate y demandó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de remoción de los vehículos y los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un "intento de sobrepaso de manera indebida", lo que habría derivado en el choque frontal.

La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en un estado tal que, según trascendió, algunos deberán ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación legal.

Fuentes regionales informaron además que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar, lo que añade una carga de dramatismo aún mayor al suceso.

En medio del desolador escenario, se reportó que una persona logró sobrevivir a la colisión, aunque permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado