Intensa lluvia en Iglesia y Jáchal complica el tránsito en la Ruta 150

Ante esta situación, se ha solicitado a los conductores circular con máxima precaución. Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad locales recomendaron:

Reducir la velocidad de manera considerable, especialmente al trasponer badenes.

No cruzar ríos o arroyos crecidos si el agua supera el nivel de la calzada.

Mantener las luces encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

A través de videos difundidos por usuarios y transportistas en redes sociales, se puede observar la fuerza de la lluvia sobre la RN 150, con importantes cortinas de agua que dificultan el avance. Personal de mantenimiento de Vialidad se encuentra monitoreando la zona para evaluar si es necesario realizar cortes preventivos en caso de que las crecientes aumenten su caudal.