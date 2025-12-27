Un frente de tormentas intensas afectó la zona norte de la provincia, registrándose precipitaciones de gran magnitud en los departamentos de Iglesia y Jáchal. El fenómeno climático ha generado complicaciones en las calzadas, por lo que las autoridades emitieron una alerta para quienes deban transitar por las rutas de la región.
Intensa lluvia en Iglesia y Jáchal complica el tránsito en la Ruta 150
El fenómeno meteorológico afectó la zona durante las últimas horas, generando acumulación de agua en badenes. Vialidad Nacional pide circular con máxima cautela en el tramo que une Jáchal con Rodeo.