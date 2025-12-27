"
Intensa lluvia en Iglesia y Jáchal complica el tránsito en la Ruta 150

El fenómeno meteorológico afectó la zona durante las últimas horas, generando acumulación de agua en badenes. Vialidad Nacional pide circular con máxima cautela en el tramo que une Jáchal con Rodeo.

Un frente de tormentas intensas afectó la zona norte de la provincia, registrándose precipitaciones de gran magnitud en los departamentos de Iglesia y Jáchal. El fenómeno climático ha generado complicaciones en las calzadas, por lo que las autoridades emitieron una alerta para quienes deban transitar por las rutas de la región.

El sector más afectado es el de la Ruta Nacional 150, específicamente en el tramo que conecta Jáchal con Rodeo. Según los informes, la lluvia ha sido constante y persistente, provocando el arrastre de sedimentos y acumulación de agua en diversos sectores del camino, lo que reduce la adherencia de los neumáticos y la visibilidad.

Advertencia de Vialidad Nacional

Ante esta situación, se ha solicitado a los conductores circular con máxima precaución. Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad locales recomendaron:

  • Reducir la velocidad de manera considerable, especialmente al trasponer badenes.

  • No cruzar ríos o arroyos crecidos si el agua supera el nivel de la calzada.

  • Mantener las luces encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

A través de videos difundidos por usuarios y transportistas en redes sociales, se puede observar la fuerza de la lluvia sobre la RN 150, con importantes cortinas de agua que dificultan el avance. Personal de mantenimiento de Vialidad se encuentra monitoreando la zona para evaluar si es necesario realizar cortes preventivos en caso de que las crecientes aumenten su caudal.

