El pistacho sanjuanino llegó a 14 países en 2025

Inversiones recientes y reconfiguración productiva

Durante el año en curso, un importante grupo empresarial completó inversiones por mil hectáreas nuevas de pistacho en el departamento 25 de Mayo.

En cuanto al cultivo de almendros, la superficie actual ronda las 200 hectáreas. En los últimos años se registraron nuevas inversiones en 25 de Mayo, Sarmiento y zonas tradicionales como Quinto Cuartel, en Pocito. Cabe recordar que a comienzos de la década pasada este cultivo superaba las 350 hectáreas en la provincia.

Comercialización internacional: fuerte recuperación en 2025

En materia de exportaciones, durante los primeros diez meses de 2025 los frutos secos sanjuaninos alcanzaron ventas externas por U$S 3,5 millones FOB, equivalentes a unos 546 mil kilogramos. Estos resultados representan una recuperación interanual del 44,4% en valor y del 34% en volumen comparando con igual periodo del año pasado.

Desempeño por producto: la nuez lidera el repunte

Al analizar las partidas arancelarias, la nuez de nogal exhibe la mayor recuperación, con un incremento del 144% en la generación de divisas, totalizando U$S 1,4 millones FOB en los primeros diez meses del año. En volumen, el crecimiento alcanzó el 74%.

El pistacho, en cambio, registró una caída del 4% en volumen exportado debido a los severos daños por granizo y a la vecería propia del cultivo. Aun así, logró una mejora del 21% en facturación, superando los U$S 2 millones exportados.

Otros frutos secos producidos en la provincia, como almendras y maníes procesados, mostraron un crecimiento del 34% en volumen y del 44% en valor FOB.

Destinos internacionales: presencia en más de 20 mercados

Al menos seis empresas sanjuaninas registran operaciones de exportación de frutos secos hacia unos 20 países.

La nuez de nogal se exportó en los últimos años a 12 destinos, entre ellos Alemania, Brasil, Chile, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Turquía, Uruguay, Bolivia, España, Paraguay y República Dominicana. En 2024, los principales mercados fueron Emiratos Árabes Unidos, Brasil y República Dominicana.

El pistacho sanjuanino, por su parte, llegó a 14 países, incluyendo Alemania, Brasil, Canadá, España, Italia, Rusia, Australia, Costa Rica, Francia, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador. Durante 2024, Italia, Chile y Ecuador concentraron la mayor demanda