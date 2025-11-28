Caso Cabrera: completaron la colecta y la familia realizará el sepelio

Mientras avanzaban los trámites con las autoridades chilenas, la comunidad sanjuanina impulsó una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para el sepelio. La madre del joven confirmó que el monto ya fue alcanzado y agradeció las muestras de apoyo recibidas. También pidió que no se enviaran más aportes, ya que “la ayuda necesaria ya fue completada”.

Con los recursos reunidos, el sepelio se realizará este sábado a las 10 horas, en lo que será el último adiós al joven que perdió la vida en un episodio que, según los reportes oficiales, respondió a un trágico accidente marítimo.

El caso Cabrera generó una amplia movilización entre sanjuaninos y turistas que se encontraban en La Serena. Un hombre que logró rescatar a otros adolescentes esa misma tarde declaró que “escuchó los gritos” en medio del oleaje, aunque el mar impidió llegar hasta Alejandro.

Las autoridades chilenas no informaron avances sobre investigaciones adicionales, y todo apunta a un accidente provocado por las condiciones adversas del mar. La familia, tras días de búsqueda y gestiones, atraviesa ahora el proceso de despedida y repatriación del cuerpo.