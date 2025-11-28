"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > caso

Caso Cabrera: completaron la colecta y la familia realizará el sepelio

La PDI confirmó que el cuerpo hallado en La Serena pertenece a Alejandro Cabrera. Con la colecta finalizada, la familia realizará el sepelio el sábado a las 10, tras días de intensa búsqueda.

La búsqueda que mantuvo en vilo a San Juan durante días llegó a su fin tras la confirmación científica de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile: el cuerpo encontrado en el sector de Cuatro Esquinas, en la Avenida del Mar, corresponde a Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino desaparecido el lunes 17 de noviembre mientras se bañaba en la costa de La Serena.

La identificación fue realizada por detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena y especialistas del Laboratorio de Criminalística Regional. El procedimiento se centró en un análisis dactiloscópico que arrojó una coincidencia total con los registros de Cabrera. “Los peritajes permitieron establecer la identidad de manera certera”, informó el prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui.

El cuerpo había sido hallado por la Armada de Chile durante la mañana del jueves, en medio de un operativo que la institución desplegó junto a la PDI y otros organismos de seguridad. La familia del adolescente reconoció inmediatamente que se trataba de él, cerrando una etapa de incertidumbre que había comenzado cuando el joven desapareció en el mar debido a las fuertes corrientes.

Te puede interesar...

Mientras avanzaban los trámites con las autoridades chilenas, la comunidad sanjuanina impulsó una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para el sepelio. La madre del joven confirmó que el monto ya fue alcanzado y agradeció las muestras de apoyo recibidas. También pidió que no se enviaran más aportes, ya que “la ayuda necesaria ya fue completada”.

Con los recursos reunidos, el sepelio se realizará este sábado a las 10 horas, en lo que será el último adiós al joven que perdió la vida en un episodio que, según los reportes oficiales, respondió a un trágico accidente marítimo.

El caso Cabrera generó una amplia movilización entre sanjuaninos y turistas que se encontraban en La Serena. Un hombre que logró rescatar a otros adolescentes esa misma tarde declaró que “escuchó los gritos” en medio del oleaje, aunque el mar impidió llegar hasta Alejandro.

Las autoridades chilenas no informaron avances sobre investigaciones adicionales, y todo apunta a un accidente provocado por las condiciones adversas del mar. La familia, tras días de búsqueda y gestiones, atraviesa ahora el proceso de despedida y repatriación del cuerpo.

Temas

Te puede interesar