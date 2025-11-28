La búsqueda que mantuvo en vilo a San Juan durante días llegó a su fin tras la confirmación científica de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile: el cuerpo encontrado en el sector de Cuatro Esquinas, en la Avenida del Mar, corresponde a Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino desaparecido el lunes 17 de noviembre mientras se bañaba en la costa de La Serena.
Caso Cabrera: completaron la colecta y la familia realizará el sepelio
La PDI confirmó que el cuerpo hallado en La Serena pertenece a Alejandro Cabrera. Con la colecta finalizada, la familia realizará el sepelio el sábado a las 10, tras días de intensa búsqueda.