Crimen de Yáñez: dos imputados quedaron presos y uno con domiciliaria

En la mañana de este domingo, los tres aprehendidos se sentaron frente al juez de Garantías, en el Palacio de Tribunales, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y de control de detención.

En la audiencia, el pastor René Víctor Alomo y su cuñado Lucas Alberto Pereyra fueron imputados por homicidio criminis causa, en concurso real con robo en perjuicio de José Yáñez. Los dos detenidos fueron vinculados preliminarmente con el asesinato del anciano y, en este contexto, a pedido del fiscal Francisco Nicolía, el juez ordenó que ambos queden en prisión preventiva por 45 días durante el proceso.