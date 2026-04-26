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Crimen de Yáñez: dos imputados quedaron presos y uno con domiciliaria

El pastor y su cuñado quedaron vinculados al homicidio de José Yáñez, mientras que Buenanueva fue imputado por falso testimonio.

En la mañana de este domingo, hubo un avance crucial en el caso por el crimen de José Yáñez, el anciano de 78 años que fue asesinado en su casa (Calle 12 y Alfonso XIII) en Pocito, y fue encontrado muerto días después por un amigo, el martes 21 de abril en horas del mediodía. El pasado jueves en la noche y viernes en la madrugada, detuvieron a tres sospechosos.

En la mañana de este domingo, los tres aprehendidos se sentaron frente al juez de Garantías, en el Palacio de Tribunales, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y de control de detención.

En la audiencia, el pastor René Víctor Alomo y su cuñado Lucas Alberto Pereyra fueron imputados por homicidio criminis causa, en concurso real con robo en perjuicio de José Yáñez. Los dos detenidos fueron vinculados preliminarmente con el asesinato del anciano y, en este contexto, a pedido del fiscal Francisco Nicolía, el juez ordenó que ambos queden en prisión preventiva por 45 días durante el proceso.

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Por otro lado, Jorge Buenanueva, allegado a la víctima, fue imputado por falso testimonio y el juez determinó que permanezca en prisión domiciliaria durante 30 días. Es que el sospechoso les aseguró a los investigadores que no había visto a José desde hacía 15 días, cuando los pesquisas pudieron corroborar que el viernes pasado (el mismo día del crimen) estuvo charlando con el anciano en la puerta del banco, durante 40 minutos.

Lla hipótesis principal apunta a un homicidio en ocasión de robo, debido a que hace una semana, José había hecho varias extracciones de dinero en el banco. Se cree que el ataque habría ocurrido en la noche del viernes, y que los sujetos le propinaron dos fuertes golpes en la cabeza, como lo arrojó la autopsia. Pero la víctima no falleció en el acto, sino que agonizó durante varias horas.

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