En la mañana de este domingo, hubo un avance crucial en el caso por el crimen de José Yáñez, el anciano de 78 años que fue asesinado en su casa (Calle 12 y Alfonso XIII) en Pocito, y fue encontrado muerto días después por un amigo, el martes 21 de abril en horas del mediodía. El pasado jueves en la noche y viernes en la madrugada, detuvieron a tres sospechosos.
Crimen de Yáñez: dos imputados quedaron presos y uno con domiciliaria
El pastor y su cuñado quedaron vinculados al homicidio de José Yáñez, mientras que Buenanueva fue imputado por falso testimonio.