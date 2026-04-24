Causa Yáñez: detuvieron a un pastor y dos allegados por el crimen del productor

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Alomo es conocido en el barrio por realizar encuentros religiosos en su vivienda, ubicada frente a la casa de Yáñez. Incluso, al momento de su detención, se encontraba alojando a otro pastor proveniente de Buenos Aires.

Por su parte, Pereyra registra antecedentes por lesiones, amenazas agravadas y portación ilegítima de arma de fuego. El tercer detenido, Buenanueva, mantenía un vínculo de confianza con el productor rural, lo que lo ubica dentro del entorno cercano que ahora está bajo análisis.

El hecho salió a la luz el pasado 21 de abril, cuando un amigo de la víctima ingresó a la vivienda ubicada sobre calle 12, en Pocito, y encontró a Yáñez sin vida en la cocina. El cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que indicaba que llevaba varios días fallecido. Además, los investigadores detectaron lesiones en la cabeza.

La autopsia confirmó que se trató de una muerte violenta: el hombre recibió al menos dos golpes en el cráneo y habría intentado defenderse.

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Por el momento, la principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un homicidio en ocasión de robo. Entre los elementos que sostienen esa línea, se encuentra el faltante de pertenencias personales como el celular y la billetera, además de movimientos bancarios previos realizados por la víctima.

No obstante, desde la investigación no descartan otras hipótesis vinculadas a conflictos previos, teniendo en cuenta que los detenidos pertenecen al entorno cercano del finquero.

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Una muerte que no fue inmediata

Otro dato relevante es que Yáñez no habría fallecido en el acto. Según las pericias, el ataque se habría producido entre la tarde y la noche del viernes, mientras que la muerte ocurrió horas después, ya durante el sábado.

El cuerpo fue hallado varios días más tarde, lo que complejizó el trabajo pericial. La causa continúa bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, que avanza con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido.

Por ahora, los tres detenidos permanecen vinculados a la causa mientras se intenta esclarecer si participaron del homicidio o cuál fue su rol en el hecho.