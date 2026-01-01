Crecieron 50% las reservas turísticas en San Juan en plataformas

De acuerdo con el relevamiento, durante el 2025 las reservas de actividades turísticas en San Juan registraron un marcado crecimiento en comparación con 2024. El dato más sobresaliente fue el incremento de más del 50% en la demanda de la excursión que recorre Jáchal, Rodeo y Pismanta, convirtiéndose en la experiencia más elegida dentro de la plataforma.

En segundo lugar, se ubicó el tour por las quebradas y diques de San Juan, con un aumento cercano al 30%, mientras que la tradicional visita al Parque Provincial Ischigualasto —uno de los íconos turísticos de la provincia— creció un 27,7%. También se destacaron otras propuestas locales como la excursión al Valle de Calingasta, que tuvo un alza del 10%, y los recorridos por viñedos y bodegas sanjuaninas.