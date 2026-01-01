San Juan consolida su posicionamiento como destino turístico destacado a nivel internacional. Así lo refleja un reciente informe elaborado por Civitatis, la plataforma española líder mundial en venta de excursiones y visitas guiadas en español, que cuenta con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo.
Crecieron 50% las reservas turísticas en San Juan en plataformas
Se registró un aumento en las excursiones de destinos sanjuaninos durante 2025, con Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto entre los más elegidos.