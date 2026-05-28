Guardias pediátricas colapsadas: hasta 3 horas de espera por virus respiratorios

¿Gripe H3N2? Por qué no hay que desesperarse

Ante los rumores en grupos escolares por la presencia de la cepa H3N2, la especialista fue tajante al explicar que identificar esa variante demora entre 10 y 15 días, ya que las muestras se envían al Instituto Malbrán en Buenos Aires. "Para ese entonces el paciente ya se recuperó", graficó.

Además, aclaró que saber la cepa exacta no modifica el abordaje médico: "El paciente se atiende igual. El tratamiento es el mismo". La clave está en vacunarse, ya que la dosis antigripal de este año incorpora protección contra la H3N2. La campaña arrancó en marzo y es gratuita en todos los centros de salud para los grupos de riesgo (lactantes de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años, personal de salud y personas con enfermedades crónicas). Como dato positivo, González destacó que el año pasado las internaciones por bronquiolitis y virus sincicial respiratorio en menores de dos años bajaron un 60% gracias a la inmunización.

Cuándo consultar y qué errores evitar en casa

Para evitar saturar aún más las guardias de los grandes hospitales, se recomienda asistir al centro de salud más cercano ante los primeros síntomas (fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza o dificultad respiratoria) si estos no mejoran en dos o tres días.

Lo que NO hay que hacer:

Automedicarse con antibióticos: "Son para las bacterias, no para los virus. Lo que más circula son virus respiratorios", advirtió González. Solo se avala un analgésico o antifebril para aliviar el malestar antes de la consulta.

Consultar al "Dr. Algoritmo": Ante el auge tecnológico, la funcionaria advirtió que "la Inteligencia Artificial no puede reemplazar a la consulta médica. El profesional tiene una mirada integral que ningún algoritmo puede replicar".

Responsabilidad social: "Si estoy enfermo, no voy a trabajar"

Por último, la jefa de Vigilancia Epidemiológica apeló a la conciencia ciudadana para frenar la ola de contagios en las aulas y oficinas. Lavarse las manos frecuentemente, ventilar ambientes, toser en el pliegue del codo y no compartir el mate son barreras esenciales.

"Si estoy enferma y de igual manera voy tosiendo, con fiebre, a un lugar donde van a estar todos juntos y encerrados, no estoy siendo responsable socialmente. Si estoy enferma, no voy a trabajar" y tampoco se debe enviar a los chicos a la escuela, concluyó de forma directa.