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Guardias pediátricas colapsadas: hasta 3 horas de espera por virus respiratorios

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el comportamiento de los casos es el esperado para la época, detallaron qué pasa con la cepa H3N2 y cuándo es realmente necesario consultar al médico.

En las últimas jornadas, las guardias pediátricas de la provincia comenzaron a registrar una alta demanda, al punto de reportarse demoras de hasta tres horas de espera para atender a los más chicos con cuadros febriles y respiratorios.

Este escenario coincide con el pico estacional de enfermedades. En diálogo con sanjuan8.com, la licenciada Yanina González, jefa de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, explicó que el frío y la baja humedad favorecen la supervivencia de los virus, mientras que la falta de ventilación en espacios cerrados hace el resto. Sin embargo, llevó tranquilidad: "Desde el punto de vista epidemiológico, estamos en la semana 20 del año y el comportamiento de los casos es idéntico al de temporadas anteriores. Los primeros aumentos surgen entre las semanas 17 y 19. No hay alarma, pero sí hay que estar atentos".

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¿Gripe H3N2? Por qué no hay que desesperarse

Ante los rumores en grupos escolares por la presencia de la cepa H3N2, la especialista fue tajante al explicar que identificar esa variante demora entre 10 y 15 días, ya que las muestras se envían al Instituto Malbrán en Buenos Aires. "Para ese entonces el paciente ya se recuperó", graficó.

Además, aclaró que saber la cepa exacta no modifica el abordaje médico: "El paciente se atiende igual. El tratamiento es el mismo". La clave está en vacunarse, ya que la dosis antigripal de este año incorpora protección contra la H3N2. La campaña arrancó en marzo y es gratuita en todos los centros de salud para los grupos de riesgo (lactantes de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años, personal de salud y personas con enfermedades crónicas). Como dato positivo, González destacó que el año pasado las internaciones por bronquiolitis y virus sincicial respiratorio en menores de dos años bajaron un 60% gracias a la inmunización.

Cuándo consultar y qué errores evitar en casa

Para evitar saturar aún más las guardias de los grandes hospitales, se recomienda asistir al centro de salud más cercano ante los primeros síntomas (fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza o dificultad respiratoria) si estos no mejoran en dos o tres días.

Lo que NO hay que hacer:

  • Automedicarse con antibióticos: "Son para las bacterias, no para los virus. Lo que más circula son virus respiratorios", advirtió González. Solo se avala un analgésico o antifebril para aliviar el malestar antes de la consulta.

  • Consultar al "Dr. Algoritmo": Ante el auge tecnológico, la funcionaria advirtió que "la Inteligencia Artificial no puede reemplazar a la consulta médica. El profesional tiene una mirada integral que ningún algoritmo puede replicar".

Responsabilidad social: "Si estoy enfermo, no voy a trabajar"

Por último, la jefa de Vigilancia Epidemiológica apeló a la conciencia ciudadana para frenar la ola de contagios en las aulas y oficinas. Lavarse las manos frecuentemente, ventilar ambientes, toser en el pliegue del codo y no compartir el mate son barreras esenciales.

"Si estoy enferma y de igual manera voy tosiendo, con fiebre, a un lugar donde van a estar todos juntos y encerrados, no estoy siendo responsable socialmente. Si estoy enferma, no voy a trabajar" y tampoco se debe enviar a los chicos a la escuela, concluyó de forma directa.

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