Corte de luz afectó a varios departamentos del Gran San Juan

Este lunes, minutos antes de las 16, un apagón de alrededor dejó sin electricidad a Capital, Rawson, Chimbas y Santa Lucía. Naturgy atribuyó la falla a la estación transformadora de Sarmiento.

Miles de usuarios del Gran San Juan se vieron afectados este lunes por un corte de luz ocurrido minutos antes de las 16, que se extendió varias horas. La interrupción afectó principalmente a barrios de Capital, Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia, aunque no se descartan otras zonas impactadas.

Según informó Naturgy, la empresa encargada del suministro eléctrico, la falla se produjo en la estación transformadora ubicada en Sarmiento. “Nuestros equipos técnicos trabajaron en el área para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, comunicaron desde la compañía.

En muchos sectores, la electricidad volvió en cuestión de minutos, mientras que en otras zonas los usuarios experimentaron una espera más prolongada. El incidente generó malestar entre los vecinos, quienes recurrieron a las redes sociales para reclamar explicaciones y denunciar la recurrencia de estos cortes en la provincia.

La estación transformadora afectada, de 132 Kv y 45 MVA de potencia, comenzó a construirse a fines de 2021 en Retamito, Sarmiento, con una inversión provincial de 50 millones de dólares. Pese a esto, los cortes parciales de luz continúan siendo una preocupación para la población y autoridades locales.

