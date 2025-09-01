Miles de usuarios del Gran San Juan se vieron afectados este lunes por un corte de luz ocurrido minutos antes de las 16, que se extendió varias horas. La interrupción afectó principalmente a barrios de Capital, Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia, aunque no se descartan otras zonas impactadas.
Corte de luz afectó a varios departamentos del Gran San Juan
