Corte de luz afectó a varios departamentos del Gran San Juan

Según informó Naturgy, la empresa encargada del suministro eléctrico, la falla se produjo en la estación transformadora ubicada en Sarmiento. “Nuestros equipos técnicos trabajaron en el área para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, comunicaron desde la compañía.

En muchos sectores, la electricidad volvió en cuestión de minutos, mientras que en otras zonas los usuarios experimentaron una espera más prolongada. El incidente generó malestar entre los vecinos, quienes recurrieron a las redes sociales para reclamar explicaciones y denunciar la recurrencia de estos cortes en la provincia.