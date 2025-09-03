"
Todas las rutas nacionales en San Juan habilitadas, con una advertencia

Vialidad informó el estado de las principales rutas que conectan la provincia con Mendoza, La Rioja y San Luis. Solo se recomienda circular con precaución en Calingasta.

El último parte de Vialidad Nacional confirmó que la red vial que atraviesa San Juan se encuentra transitable en su totalidad. Esto incluye los principales corredores como la Ruta Nacional 40, en sus tramos hacia Mendoza y Jáchal; la Ruta 20 hacia San Luis; y la Ruta 141 con destino a Chepes, entre otras.

La Ruta 150, que conecta Jáchal con Rodeo y el Parque Ischigualasto, también está habilitada sin inconvenientes, al igual que la Circunvalación (RN 014) y la Ruta 153 en el departamento Sarmiento.

La única advertencia corresponde a la Ruta Nacional 149, en el tramo que atraviesa Calingasta, donde se solicita circular con precaución por la presencia de badenes.

De esta manera, quienes transiten por las rutas nacionales de la provincia podrán hacerlo con normalidad, aunque siempre se recomienda mantener una conducción responsable y atenta a las condiciones del camino.

