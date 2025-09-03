Todas las rutas nacionales en San Juan habilitadas, con una advertencia

La Ruta 150, que conecta Jáchal con Rodeo y el Parque Ischigualasto, también está habilitada sin inconvenientes, al igual que la Circunvalación (RN 014) y la Ruta 153 en el departamento Sarmiento.

La única advertencia corresponde a la Ruta Nacional 149, en el tramo que atraviesa Calingasta, donde se solicita circular con precaución por la presencia de badenes.