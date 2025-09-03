El último parte de Vialidad Nacional confirmó que la red vial que atraviesa San Juan se encuentra transitable en su totalidad. Esto incluye los principales corredores como la Ruta Nacional 40, en sus tramos hacia Mendoza y Jáchal; la Ruta 20 hacia San Luis; y la Ruta 141 con destino a Chepes, entre otras.
Todas las rutas nacionales en San Juan habilitadas, con una advertencia
Vialidad informó el estado de las principales rutas que conectan la provincia con Mendoza, La Rioja y San Luis. Solo se recomienda circular con precaución en Calingasta.