Postales de un domingo con nieve y lluvias en San Juan

Desde temprano, usuarios comenzaron a compartir imágenes de la nieve cayendo en Pedernal y Barreal. Pero lo inesperado fue la presencia de agua nieve en zonas del Gran San Juan, como Rivadavia, donde el fenómeno no es habitual y sorprendió a vecinos que no dudaron en sacar sus celulares para registrar el momento.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área se encuentra bajo alerta por lluvias persistentes de variada intensidad, con acumulados estimados entre 40 y 70 milímetros, aunque con posibilidad de valores superiores en algunos sectores. En zonas elevadas, el pronóstico también advertía sobre precipitaciones en forma de nieve o agua nieve, algo que finalmente se cumplió.