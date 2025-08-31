"
Postales de un domingo con nieve y lluvias en San Juan

Las fotos de Pederanl, Barreal, Cauce se viaralizaron en las redes sociales con paisajes poco comunes.

Después de dos días consecutivos de lluvias intensas, una nevada cubrió de blanco varios rincones de la provincia, regalando postales únicas que rápidamente inundaron las redes sociales.

Desde temprano, usuarios comenzaron a compartir imágenes de la nieve cayendo en Pedernal y Barreal. Pero lo inesperado fue la presencia de agua nieve en zonas del Gran San Juan, como Rivadavia, donde el fenómeno no es habitual y sorprendió a vecinos que no dudaron en sacar sus celulares para registrar el momento.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área se encuentra bajo alerta por lluvias persistentes de variada intensidad, con acumulados estimados entre 40 y 70 milímetros, aunque con posibilidad de valores superiores en algunos sectores. En zonas elevadas, el pronóstico también advertía sobre precipitaciones en forma de nieve o agua nieve, algo que finalmente se cumplió.

Las autoridades mantienen activa la recomendación de circular con precaución, especialmente en rutas o sectores donde puede acumularse nieve o agua.

