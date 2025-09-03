Este Miércoles, un episodio de violencia alteró el normal desarrollo de una audiencia en Tribunales. Jon Denis Díaz, un joven con antecedentes por más de 10 condenas, fue llevado este martes para ser juzgado por el robo de una silla plegable de un bar frente a la Plaza 25 de Mayo.
Robó una silla e insultó a la jueza: irá 6 meses preso
Jon Denis “El Cansado” Díaz, con más de 10 condenas, insultó a la jueza y golpeó su cabeza contra la pared en audiencia. La Justicia lo dejó con prisión preventiva por 6 meses.