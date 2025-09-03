"
Robó una silla e insultó a la jueza: irá 6 meses preso

Jon Denis “El Cansado” Díaz, con más de 10 condenas, insultó a la jueza y golpeó su cabeza contra la pared en audiencia. La Justicia lo dejó con prisión preventiva por 6 meses.

Este Miércoles, un episodio de violencia alteró el normal desarrollo de una audiencia en Tribunales. Jon Denis Díaz, un joven con antecedentes por más de 10 condenas, fue llevado este martes para ser juzgado por el robo de una silla plegable de un bar frente a la Plaza 25 de Mayo.

Según confirmaron fuentes judiciales, al ingresar a la sala, Díaz comenzó a insultar a la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez, al fiscal Juan Manuel Gálvez y al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. Minutos después, golpeó su cabeza contra una pared de Durlock, lo que obligó a suspender la audiencia momentáneamente.

Jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez

Jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez

Ante la persistencia de su comportamiento agresivo, la magistrada ordenó su traslado a una sala contigua, desde donde el proceso continuó de forma online.

La fiscalía lo responsabilizó formalmente por el hurto ocurrido en el bar del microcentro, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Por pedido del fiscal, la jueza dispuso prisión preventiva por seis meses mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. Además, recomendó que el imputado reciba asistencia psicológica.

El comportamiento de Díaz se repitió al día siguiente: volvió a negarse a permanecer en la sala y lanzó insultos contra las autoridades judiciales.

Díaz, conocido como “El Cansado”, registra múltiples causas por delitos contra la propiedad. El 12 de julio de 2024 fue condenado a 90 días en el Servicio Penitenciario tras robar una silla plegable en un local de comida. Apenas días atrás, el 31 de agosto, fue detenido nuevamente en la zona céntrica de San Juan, acusado de sustraer otra silla de un comercio ubicado en calle Rivadavia.

