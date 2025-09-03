Robó una silla e insultó a la jueza: irá 6 meses preso

La fiscalía lo responsabilizó formalmente por el hurto ocurrido en el bar del microcentro, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Por pedido del fiscal, la jueza dispuso prisión preventiva por seis meses mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. Además, recomendó que el imputado reciba asistencia psicológica.

El comportamiento de Díaz se repitió al día siguiente: volvió a negarse a permanecer en la sala y lanzó insultos contra las autoridades judiciales.

Díaz, conocido como “El Cansado”, registra múltiples causas por delitos contra la propiedad. El 12 de julio de 2024 fue condenado a 90 días en el Servicio Penitenciario tras robar una silla plegable en un local de comida. Apenas días atrás, el 31 de agosto, fue detenido nuevamente en la zona céntrica de San Juan, acusado de sustraer otra silla de un comercio ubicado en calle Rivadavia.