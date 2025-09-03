Secuestraron varias armas de fuego e investigan si eran alquiladas

En los allanamientos simultáneos se secuestraron armas de diferentes calibres: 22, 9 milímetros, 12, un revólver 357 y diversas municiones. Cabrera precisó que se trata de armas de uso civil, no de guerra, aunque algunas podrían haber sido utilizadas en ataques a semiseros u otros hechos violentos.

Si bien no hubo detenidos, el sospechoso fue identificado y se encontraba en el domicilio al momento del operativo. Según la investigación, no vendía las armas, sino que las proporcionaba bajo distintas modalidades: en préstamo, alquiler o por confianza. La forma exacta será determinada a partir del análisis de documentación y teléfonos secuestrados, dijo el funcionario policial a radio Sarmiento.

Las armas quedaron decomisadas y a disposición de la Justicia, que deberá establecer su procedencia. En los casos en que no se logre comprobar titularidad, podrían ser destruidas.

El comisario Cabrera no descartó que existan otros puntos de la provincia donde se repita este esquema de provisión de armas a delincuentes. “La investigación continúa y vamos a seguir evaluando la información que vaya surgiendo”, afirmó.