Un procedimiento policial encabezado por la Brigada de la UFI de Delitos contra la Propiedad dejó como saldo el secuestro de un arsenal en Villa del Sur, también conocida como Villa Juan 23. La investigación apunta a que las armas eran proporcionadas a delincuentes para perpetrar hechos ilícitos.
Secuestraron varias armas de fuego e investigan si eran alquiladas
La Brigada de la UFI de Delitos contra la Propiedad allanó tres domicilios en Villa del Sur. Incautaron pistolas, revólveres y municiones. Sospechan que el dueño las prestaba o alquilaba a delincuentes para cometer robos.