"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > motos

Secuestraron cuatro motocicletas con pedidos judiciales en distintos operativos

La Sección Sustracción de Automotores del D-5 realizó procedimientos en Capital, Rawson y Sarmiento. Las motos presentaban pedidos de secuestro por robo o adulteraciones en sus motores y cuadros.

En los últimos días, personal policial de la Sección Sustracción de Automotores del D-5 llevó a cabo distintos operativos que terminaron con el secuestro de cuatro motocicletas en la provincia de San Juan. Los procedimientos se desarrollaron entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, en Capital, Rawson y Sarmiento.

El detalle de los rodados secuestrados es el siguiente:

  • En Ruta 305, antes de calle Avellaneda, en Sarmiento, se secuestró una motocicleta Zanella ZB 110cc, sin chapa patente, que presentaba pedido de secuestro por un robo denunciado en la Comisaría 6° (legajo 213/24 del 13/04/2024), a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.
  • En calle 9 de Julio y Segundino Navarro, Capital, se incautó una moto Brava Nevada 110cc color negro, con pedido de secuestro por hurto calificado, requerido por la Comisaría 28° de Rivadavia (16/05/2022).
  • En calle Mendoza y Agustín Gómez, Rawson, se procedió al secuestro de una Corven blanca sin dominio, que presentaba adulteración en la base de estampación del motor.
  • En calle Santiago del Estero antes de General Paz, Capital, fue secuestrada una Gilera Smash negra, sin dominio, también con adulteraciones en la numeración del motor.
  • Finalmente, el 2 de septiembre en calle General Acha y Mitre, Capital, se secuestró una Motomel negra con rojo, que tenía pedido de secuestro vigente desde el 10/06/2023, requerido por la Comisaría 6° a disposición del 2° Juzgado de Instrucción.

Todas las actuaciones quedaron a disposición de las fiscalías correspondientes, que ordenaron el secuestro de los rodados y continúan con la investigación.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar