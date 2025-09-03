En los últimos días, personal policial de la Sección Sustracción de Automotores del D-5 llevó a cabo distintos operativos que terminaron con el secuestro de cuatro motocicletas en la provincia de San Juan. Los procedimientos se desarrollaron entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, en Capital, Rawson y Sarmiento.
Secuestraron cuatro motocicletas con pedidos judiciales en distintos operativos
La Sección Sustracción de Automotores del D-5 realizó procedimientos en Capital, Rawson y Sarmiento. Las motos presentaban pedidos de secuestro por robo o adulteraciones en sus motores y cuadros.