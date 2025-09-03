En medio del escándalo de los audios, Milei cierra la campaña en Moreno

En detalle, la gestión de Milei ve un panorama difícil en la Primera Sección, en la Cuarta y la Octava. Da por pérdida la Tercera Sección, bastión peronista, y tiene expectativas en la Quinta, Sexta y Séptima Sección.

Además, fuentes oficialistas no descartaron que los audios de Diego Spagnuolo, extitular de Andis, influyan en la baja participación electoral: “Los kirchneristas van a ir a votar, pero quizás los que nos pueden votar a nosotros prefieren no ir después de esto”. Este asunto es una de las principales preocupaciones en Casa Rosada, donde se idearon estrategias desde el principio para fomentar que la gente vote el próximo domingo.

Ante esa situación, en el Ejecutivo prefirieron enfocarse en las elecciones nacionales de octubre, donde se renovará la mitad del Congreso de la Nación. La importancia de este hecho radica en la necesidad del Ejecutivo de aumentar el número de libertarios en los recintos de Diputados y Senadores. Si lo consigue, podrá avanzar más fácilmente con reformas estructurales de segunda generación.

En medio de este contexto, se espera que el Presidente vuelva a hacer foco en la polarización con el kirchnerismo y la defensa a su hermana, Karina Milei.

Sin embargo, La Libertad Avanza mantiene el hermetismo sobre los detalles del evento, que contará con la presencia de la militancia libertaria y de varios miembros del Gobierno.

El cierre de campaña será casi dos semanas después de la caravana que Javier Milei encabezó en Lomas de Zamora. La actividad fue evacuada de urgencia tras las agresiones con piedras que sufrió la comitiva presidencial.