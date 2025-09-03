Diputados llevarán a cabo la Octava Sesión Ordinaria

Proyectos de Resolución

Por otro lado, la Cámara someterá a votación los siguientes proyectos de Resolución que proponen declarar de interés:

Económico y social las actividades que se llevan a cabo los días miércoles y sábados, desde las 8.30 a 14 horas, en la Feria Agroproductiva de Albardón en el Parque Latinoamericano , para la promoción y el desarrollo local, organizada la Municipalidad de Albardón, provincia de San Juan. (Autor: diputado Pedro Albagli)

Proyectos que tomarán estado parlamentario

Asimismo, ingresarán a sus respectivas comisiones los siguientes proyectos de Ley del Poder Ejecutivo, que proponen:

Establecer en el ámbito de la provincia de San Juan la implementación de la Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a vivienda, en el marco del Programa Nacional de Etiquetado de Vivienda (PRONEV) (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Minería y Energía).

Aprobar el Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cooperativa de Trabajo Instituto Secundario Modelo Ltda (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Desarrollo Humano).

Regular el Servicio Público de Transporte de Personas y Bienes (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

Aprobar el Convenio Marco para actividades académicas suscripto entre la Universidad Empresarial Siglo 21 y el Ministerio de Gobierno. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Educación, Ciencia, Técnica y Cultura).

Aprobar el Acuerdo de Traspaso y Rescisión en materia de vivienda y suelo urbano, suscripto entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y la Provincia de San Juan (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

Aprobar el convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

Aprobar el Convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia de San Juan, sobre la obra: Intersecciones varias sobre la ruta nacional Nº 150 con 1º-Ruta provincial 405, ubicadas en el departamento Iglesia (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

Aprobar el Convenio de colaboración entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia de San Juan. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

Aprobar adenda al Convenio celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

Ratificar el Convenio de Colaboración suscripto entre la Dirección nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, agua y Energía de la provincia de San Juan. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

También, la Legislatura tomará conocimiento de dos comunicaciones particulares, una presentada por el abogado Horacio Rodríguez del Cid por la que manifiesta la organización y resolución de concursos abiertos de antecedentes y oposición para integrar ternas; y la otra, remitida por el delegado General de la Asociación de Trabajadores de Transporte de Combis, Minibuses, Chárter de Pasajeros y Autos de Alquiler temporario y afines de la República Argentina (ATRARA), por la que se presenta objeciones al expediente 1849 del año 2025.

Por otra parte, ingresarán los siguientes proyectos de Ley presentados por diputados que proponen:

Instituir un régimen de prevención y sanción del apedreo de vehículos en circulación en la provincia de San Juan (Autor: diputado Emilio Escudero. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/Justicia y Seguridad).

Adherir a la Ley Nacional N°27580, Convenio sobre la eliminación de la Violencia y Acoso en el mundo del trabajo (Autor: diputada Stella Caparrós. Comisiones: Control y Seguimiento Legislativo/ Legislación y Asuntos Constitucionales/ Relaciones Interlegislativas e Internacionales).

Instituir el 21 de septiembre de cada año como Día del Mediador Judicial en la provincia de San Juan. (Autor: diputado Eduardo Cabello. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/Justicia y Seguridad).

Regular el desarrollo, uso, gestión y capacitación para el uso responsable y ético de Sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Administración Pública de la provincia de San Juan. (Autor: diputado Franco Aranda. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/Educación, Ciencia, Técnica y Cultura/ Hacienda y Presupuesto).

Además, tomarán estado parlamentario los siguientes proyectos de Resolución que proponen declarar de interés:

El largometraje documental "Sierra", dirigido por Juan Francisco Montes y producido por Ciro Néstor Novelli, filmado en el departamento Valle Fértil, por su contribución a la preservación de la identidad cultural, la historia oral y el paisaje humano de las sierras sanjuaninas (Autores: diputados Luis Rueda- Federico Rizo- Comisión: Educación, Ciencia, Técnica y Cultura).

“Todos los Sentidos en Le Brunch", ubicado en calle 25 de mayo 568 oeste. (Autor: Interbloque Cambia San Juan. Comisión: Educación, Ciencia, Técnica y Cultura).

