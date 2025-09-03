"
Milei dio marcha atrás: restablecen Vialidad, INTA, INTI y otros organismos

El Ejecutivo dejó sin efecto los decretos que eliminaban organismos clave como Vialidad Nacional, INTA, INTI, el Teatro Cervantes y la ANSV.

El Gobierno nacional dejó sin efecto los decretos que proponían la disolución y reestructuración de distintos organismos estatales, tras el rechazo en ambas cámaras del Congreso. La medida se formalizó mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial, y anula disposiciones que habían sido impulsadas por el presidente Javier Milei.

La resolución restituye "la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos".

Organismos restituidos

Con esta marcha atrás, vuelven a funcionar bajo su marco legal original la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Teatro Nacional Cervantes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

También se anula la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y se revierte la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Gestión transitoria

Hasta que cada organismo retome su actividad plena, la administración transitoria de las áreas legales, financieras y administrativas quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía. Lo mismo regirá para la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Además, se dejó sin efecto la declaración de la navegación marítima y fluvial como servicio esencial, así como las modificaciones al Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional.

Un giro forzado

La decisión representa un cambio en la estrategia de reducción del Estado que había planteado el Gobierno y que encontró fuerte rechazo en sectores gremiales y de la oposición. Con el Congreso en contra, la gestión de Milei quedó obligada a revertir los decretos, lo que implica que los organismos mencionados retomen plenamente sus funciones en las próximas semanas.

