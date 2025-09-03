El XXXVII Concurso Nacional de Vinos “Cata San Juan 2025” avanza a paso firme y vuelve a posicionar a la provincia como epicentro de la vitivinicultura argentina. En las últimas semanas, bodegas de distintos puntos del país han enviado sus mejores etiquetas para participar de un certamen que, desde hace décadas, marca tendencia y prestigio en la industria.
Se viene la gran fiesta del vino argentino
El XXXVII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2025 impulsa la excelencia vitivinícola del país y avanza con inscripciones abiertas y un jurado de primer nivel.