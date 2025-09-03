Se viene la gran fiesta del vino argentino

La convocatoria continúa abierta y las muestras siguen siendo recepcionadas. A partir del 8 de septiembre, el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan se convertirá en escenario de las degustaciones evaluadoras, donde un jurado de especialistas analizará cada vino con rigurosidad, siguiendo las normas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

El concurso no solo representa un espacio de competencia, sino también de reconocimiento y proyección. Cada edición consolida la calidad de los vinos argentinos, realza el trabajo de enólogos y bodegas, y reafirma a San Juan como cuna de grandes etiquetas que hacen historia en el país y en el mundo.