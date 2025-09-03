Algunos alimentos ayudan a compensar una mala noche de sueño

Los hábitos de vida y el bienestar mental

Investigadores de la Universidad de Otago de Nueva Zelanda decidieron analizar la relación entre tres factores clave –dormir bien, comer frutas y verduras y realizar actividad física– y el bienestar mental en jóvenes de 17 a 25 años. Para ello recurrieron a datos de tres estudios distintos: una encuesta con 1.032 jóvenes de Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, un estudio de 13 días con 818 jóvenes neozelandeses que registraban diariamente sus hábitos y un tercer estudio de ocho días con 236 jóvenes que, además de llevar un diario, usaban pulseras para medir su actividad física.

Dormir bien fue el factor más fuertemente asociado a un mayor bienestar en los tres trabajos, mientras que en el segundo lugar se ubicó el consumo de frutas y verduras que, además, mostraba un efecto casi inmediato, de manera que comer más sano un día se relacionaba con sentirse mejor ese mismo día. En tanto, la actividad física también tuvo relación con el bienestar, aunque de forma más marcada cuando se comparaban los días de una misma persona en lugar de entre individuos distintos.

Los autores destacaron que los tres factores parecían sumar sus beneficios, ya que, cuantos más de ellos se ponían en práctica, mayor era el bienestar conseguido, aunque hubo una excepción interesante: una ingesta de frutas y verduras por encima de la media ayudaba a reducir el impacto negativo de dormir mal y dormir bien parecía proteger frente a una dieta menos saludable en ese aspecto.

Aunque no se puede afirmar que estos hábitos sean la causa directa de un mejor bienestar psicológico, los autores confían en que sus hallazgos sirvan de base para promover estilos de vida más saludables entre los jóvenes. Entre las limitaciones del trabajo, los investigadores reconocieron que los estudios se realizaron únicamente con jóvenes de tres países y con muestras relativamente homogéneas, por lo que advierten que se deberían llevar a cabo nuevos análisis que incluyeran a más participantes y de distintos lugares para confirmar los resultados.