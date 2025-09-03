Martín Rodríguez, actor sanjuanino de 47 años, llegó a Canal 8 y visitó el estudio de Todo Normal, donde dialogó con Javier Cerimedo sobre su presente artístico. Rodríguez interpreta a Alan, un guardiacárcel fundamental en En el barro, la ficción de Sebastián Ortega que desembarcó en Netflix el 14 de agosto y se convirtió en un fenómeno inmediato.
Martín Rodríguez llegó a Canal 8 y encendió el furor por En el barro
