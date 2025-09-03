"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Martín Rodríguez

Martín Rodríguez llegó a Canal 8 y encendió el furor por En el barro

El actor sanjuanino visitó Todo Normal y contó cómo fue interpretar a Alan, guardiacárcel clave en la serie de Sebastián Ortega que está en Netflix.

Martín Rodríguez, actor sanjuanino de 47 años, llegó a Canal 8 y visitó el estudio de Todo Normal, donde dialogó con Javier Cerimedo sobre su presente artístico. Rodríguez interpreta a Alan, un guardiacárcel fundamental en En el barro, la ficción de Sebastián Ortega que desembarcó en Netflix el 14 de agosto y se convirtió en un fenómeno inmediato.

“Todo el que me cruzo me dice: la vi en un día”, relató el actor, quien recordó sus inicios en San Juan y su posterior recorrido por Buenos Aires, España y Estados Unidos. “Me gusta mucho el cine y siempre me interesó indagar ahí. Primero hice cortos y luego un director me buscó para una película, El cuarto de Leo. Ese fue mi primer protagónico y me dio mucho impulso”, señaló.

Sobre cómo consiguió el papel en En el barro, Rodríguez contó una anécdota singular: “Hice el casting como todos. Estaba en el Festival de Cannes cuando me llamaron de la producción para que lo grabara. Lo hice en un hotel en Francia”.

Te puede interesar...

La experiencia de filmar en pleno invierno, dentro de una fábrica, fue uno de los desafíos más grandes. Sin embargo, destacó como lo mejor el contacto con las actrices del elenco: “Fue un placer trabajar con ellas, a muchas las conocía del teatro o de la vida”.

LA ENTREVISTA COMPLETA:

Embed

Temas

Te puede interesar