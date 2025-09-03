Martín Rodríguez llegó a Canal 8 y encendió el furor por En el barro

“Todo el que me cruzo me dice: la vi en un día”, relató el actor, quien recordó sus inicios en San Juan y su posterior recorrido por Buenos Aires, España y Estados Unidos. “Me gusta mucho el cine y siempre me interesó indagar ahí. Primero hice cortos y luego un director me buscó para una película, El cuarto de Leo. Ese fue mi primer protagónico y me dio mucho impulso”, señaló.

Sobre cómo consiguió el papel en En el barro, Rodríguez contó una anécdota singular: “Hice el casting como todos. Estaba en el Festival de Cannes cuando me llamaron de la producción para que lo grabara. Lo hice en un hotel en Francia”.