Viajó desde Caucete para ver al Papa y sorprendió con sus reflexiones en televesion

“Tengo quince años y vine con mi primo Ismael desde San Juan a verlo al Papa. Así que nada, muy emocionado porque ya estoy requemado. Primer día ya parezco una frutilla”, contó entre risas. También relató que había esperado el paso de León XIV en la zona de Palermo, sobre la avenida Olleros.

Pero su repercusión creció cuando se encontró con Trebucq, quien realizaba una cobertura frente al Arzobispado. En ese intercambio, Lucas no ocultó que piensa distinto al periodista, pero eligió cerrar el diálogo con una bendición y una referencia a la doctrina social de la Iglesia.

“Que la Argentina siga la doctrina social de la Iglesia”, agregó el adolescente, en una frase que concentró buena parte de los comentarios y reacciones en las redes sociales.

Un joven de Caucete con participación estudiantil

Lucas no llegó a Buenos Aires solamente como espectador de la visita papal. Es estudiante de la Escuela de Comercio de la UNSJ y actualmente preside su Centro de Estudiantes. Además, se identifica con el peronismo, una posición que ayuda a entender el planteo que le hizo al periodista durante la transmisión.

En su primera aparición televisiva también había hablado sobre el significado de la visita de León XIV para el país. Dijo que esperaba que el pontífice llevara bendiciones a la Argentina y que su mensaje contribuyera a recuperar la importancia de la doctrina social de la Iglesia y la justicia social.

El joven también sorprendió al contar que había estado cerca de Ucrania y que visitó Crimea. Esa experiencia, según explicó, le permitió conocer de cerca las consecuencias de los conflictos y valorar el llamado a la paz que impulsa el Papa.

Así, el viaje de un adolescente desde Caucete para participar de las jornadas de León XIV terminó con una escena inesperada frente a las cámaras. Su frase a Trebucq, entre la diferencia política y la bendición, lo convirtió en uno de los protagonistas sanjuaninos de la visita.