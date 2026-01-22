"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > consumo

Consumo eléctrico ante el calor extremo: consejos para cuidar la energía

Adoptar hábitos simples de ahorro energético no solo permite a los usuarios reducir el monto de su factura, sino que también resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Durante los meses de verano, el aumento de las temperaturas provoca un crecimiento significativo en la demanda de energía eléctrica en los hogares, impulsado principalmente por el uso intensivo de aires acondicionados y otros electrodomésticos de alto consumo. Ante este escenario, Naturgy San Juan acerca una serie de recomendaciones destinadas a promover un uso eficiente de la energía y evitar sobrecargas en el sistema eléctrico.

Adoptar hábitos simples de ahorro energético no solo permite a los usuarios reducir el monto de su factura, sino que también resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento de la red durante los momentos de mayor exigencia, especialmente en los días de calor extremo.

Desde la empresa informaron que, previo al inicio del verano, se realizaron tareas de preparación y fortalecimiento de la red, como revisiones de equipos reforzadores de aire, adquisición de equipamiento especialmente diseñado para soportar altas temperaturas y la implementación de acciones preventivas ante los fenómenos climáticos propios de la temporada.

Te puede interesar...

Recomendaciones para afrontar las altas temperaturas

Entre las principales sugerencias para un uso eficiente de la energía, se destacan:

  • Configurar los aires acondicionados entre 24°C y 26°C. Estos equipos no están diseñados para funcionar de manera continua, por lo que es importante apagarlos en ambientes desocupados y permitir pausas de funcionamiento.

  • Verificar el estado del gas refrigerante, mantener filtros limpios y controlar que las juntas y cierres de aires acondicionados y heladeras estén en buen estado.

  • Complementar el uso del aire acondicionado con ventiladores, que ayudan a distribuir mejor el aire frío y reducen el tiempo de funcionamiento del equipo.

  • Mantener puertas y ventanas cerradas en los ambientes climatizados.

  • Regular los calefones eléctricos a una temperatura adecuada para el uso cotidiano, evitando sobrecalentar el agua.

  • Aprovechar la luz natural siempre que sea posible.

  • Desconectar electrodomésticos en modo stand-by, ya que continúan consumiendo energía.

  • Evitar el uso simultáneo de artefactos de alto consumo, como planchas y aires acondicionados, especialmente entre las 14 y las 18 horas, cuando la demanda es mayor.

  • Utilizar bombas de riego y piletas en horario nocturno, lo que reduce el consumo en horas pico y mejora el rendimiento de los motores.

  • Planificar tareas como lavar y planchar fuera del horario de mayor demanda eléctrica.

Medidas de seguridad eléctrica

Además del uso eficiente, Naturgy San Juan recuerda la importancia de respetar medidas básicas de seguridad:

  • No manipular instalaciones eléctricas sin cortar previamente el suministro y verificar que no haya energía.

  • No utilizar electrodomésticos descalzo ni con calzado húmedo.

  • Asegurar que la instalación cuente con disyuntores diferenciales, fundamentales para la protección de las personas.

  • Nunca anular ni puentear un disyuntor. Si se produce un corte, se debe recurrir a un electricista matriculado.

  • Evitar el uso de alargues o zapatillas no certificadas, no sobrecargarlas ni utilizarlas como instalaciones permanentes.

  • No realizar actividades con agua, como lavado o uso de piletas, cerca de instalaciones eléctricas o artefactos enchufados.

Temas

Te puede interesar