Consumo eléctrico ante el calor extremo: consejos para cuidar la energía

Adoptar hábitos simples de ahorro energético no solo permite a los usuarios reducir el monto de su factura, sino que también resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento de la red durante los momentos de mayor exigencia, especialmente en los días de calor extremo.

Desde la empresa informaron que, previo al inicio del verano, se realizaron tareas de preparación y fortalecimiento de la red, como revisiones de equipos reforzadores de aire, adquisición de equipamiento especialmente diseñado para soportar altas temperaturas y la implementación de acciones preventivas ante los fenómenos climáticos propios de la temporada.