Durante los meses de verano, el aumento de las temperaturas provoca un crecimiento significativo en la demanda de energía eléctrica en los hogares, impulsado principalmente por el uso intensivo de aires acondicionados y otros electrodomésticos de alto consumo. Ante este escenario, Naturgy San Juan acerca una serie de recomendaciones destinadas a promover un uso eficiente de la energía y evitar sobrecargas en el sistema eléctrico.
Consumo eléctrico ante el calor extremo: consejos para cuidar la energía
Adoptar hábitos simples de ahorro energético no solo permite a los usuarios reducir el monto de su factura, sino que también resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento de la red.