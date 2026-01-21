La circulación de la cepa H3N2 de Influenza A ha generado un notable incremento en las consultas médicas en San Juan. Según el Dr. Marzio Meglioli, especialista en vías respiratorias, el panorama local se ve afectado por la similitud de los síntomas con el COVID-19 y una preocupante tendencia de los pacientes a no adoptar medidas preventivas.
H3N2 en San Juan: preocupa la similitud con el COVID y la falta de prevención
El Dr. Marzio Meglioli advirtió que los pacientes llegan a la consulta con síntomas avanzados. El virus ya circula en 14 provincias y es altamente contagioso.