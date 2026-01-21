"
H3N2 en San Juan: preocupa la similitud con el COVID y la falta de prevención

El Dr. Marzio Meglioli advirtió que los pacientes llegan a la consulta con síntomas avanzados. El virus ya circula en 14 provincias y es altamente contagioso.

La circulación de la cepa H3N2 de Influenza A ha generado un notable incremento en las consultas médicas en San Juan. Según el Dr. Marzio Meglioli, especialista en vías respiratorias, el panorama local se ve afectado por la similitud de los síntomas con el COVID-19 y una preocupante tendencia de los pacientes a no adoptar medidas preventivas.

El síntoma que debe alarmar

El especialista fue tajante al señalar que la mayoría de las personas acude al consultorio recién cuando el cuadro está instalado. "Los pacientes ya vienen generalmente con la sintomatología encima", explicó. Ante este escenario, remarcó que existen dos señales de alerta fundamentales para buscar atención profesional y no automedicarse:

  • Fiebre.

  • Falta de aire (considerado el síntoma más importante).

Confusión en la vacunación

Un punto crítico detectado en San Juan es la caída en la inmunización por desinformación. Meglioli advirtió que muchos adultos mayores rechazan las dosis por una confusión con el esquema de COVID-19. "Se les explica que la vacuna de la gripe es otra, la que se viene aplicando hace muchísimos años. San Juan tiene un sistema de vacunación muy eficiente, pero ha bajado la cantidad de gente que se aplica las dosis", detalló el médico.

El virus H3N2, que ya ha causado un deceso en el país y tiene presencia en 14 provincias, afecta principalmente a niños menores de 10 años y adultos mayores de 64. Debido a su "muchísima contagiosidad", el profesional instó a retomar hábitos básicos: lavado de manos constante, ventilación de ambientes y una buena hidratación.

