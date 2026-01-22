"
Paso de Agua Negra habilitado: los detalles para cruzar a Chile este jueves

Gobierno informó el estado de transitabilidad de la Ruta Nacional 150. Vialidad Nacional trabaja en la zona y se solicita máxima precaución a los conductores.

A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Ministerio de Gobierno emitió un nuevo informe sobre la situación del Paso Internacional por Agua Negra. Según el reporte oficial de este jueves, el camino que conecta la provincia con el país trasandino se encuentra habilitado.

El flujo vehicular en la Ruta Nacional 150 está permitido en la franja horaria de 07:00 a 17:00 hs. Se recuerda a los viajeros que este horario rige para ambos lados de la frontera, por lo que se recomienda planificar la salida con antelación.

Asimismo, las autoridades hicieron hincapié en una serie de medidas de seguridad obligatorias para quienes transiten por la alta montaña:

  • Circular con luces bajas encendidas en todo momento.

  • Respetar estrictamente los límites de velocidad.

  • Mantener la precaución ante la presencia de personal y maquinaria de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la calzada para garantizar la seguridad del trayecto.

Documentación y clima Antes de emprender el viaje, se sugiere verificar la documentación personal y del vehículo exigida por las autoridades aduaneras, así como consultar las condiciones climáticas ante posibles cambios repentinos en la zona cordillerana.

