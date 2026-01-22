A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Ministerio de Gobierno emitió un nuevo informe sobre la situación del Paso Internacional por Agua Negra. Según el reporte oficial de este jueves, el camino que conecta la provincia con el país trasandino se encuentra habilitado.
Paso de Agua Negra habilitado: los detalles para cruzar a Chile este jueves
Gobierno informó el estado de transitabilidad de la Ruta Nacional 150. Vialidad Nacional trabaja en la zona y se solicita máxima precaución a los conductores.