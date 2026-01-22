Paso de Agua Negra habilitado: los detalles para cruzar a Chile este jueves

El flujo vehicular en la Ruta Nacional 150 está permitido en la franja horaria de 07:00 a 17:00 hs. Se recuerda a los viajeros que este horario rige para ambos lados de la frontera, por lo que se recomienda planificar la salida con antelación.

Asimismo, las autoridades hicieron hincapié en una serie de medidas de seguridad obligatorias para quienes transiten por la alta montaña: