Los Gladiadores vencieron a Uruguay y clasificaron al Mundial 2027

El elenco nacional, que viene de superar con contundencia a Perú en el debut y a el local Paraguay, lidera la tabla de posiciones en formato todos contra todos con seis puntos, mientras que otros elencos siguen en la disputa por los cupos restantes.

Entre los puntos altos del combinado nacional se destacaron Nicolás Bono y Ramiro Martínez, ambos con seis goles y elegidos como los anotadores principales del encuentro. La rotación del plantel permitió que varios jugadores sumaran minutos y mostraran sus capacidades de cara a los próximos compromisos del torneo.

El equipo argentino que se impuso a Uruguay estuvo conformado por: Juan Bar, Facundo Cangiani, Agustín Unzner, Martín Jung, Pedro Martínez, Francisco Lombardi y Lucas Moscariello.

Tras asegurar su lugar en el Mundial 2027, Los Gladiadores se preparan para enfrentar a Chile en la cuarta fecha del Sur-Centro, duelo programado para el viernes 23 de enero a las 18:00 y el cual será clave para seguir consolidando el liderazgo del conjunto albiceleste en la competencia.

Todos los encuentros de Argentina en este certamen se transmiten por Fox Sports y por el canal de YouTube de la Coscabal, permitiendo a los fanáticos seguir cada paso del equipo rumbo al Mundial.

Argentina (35:18 vs. Uruguay): Ramiro Martínez (6), Nicolás Bono (6), Pedro Martínez (4), Facundo Cangiani (3), Martin Jung (3), Tomás Cañete (2), Juan Saco (2), Federico Gimenez (2), Agustín Unzner (2), Francisco Lombardi (2), Lucas Moscariello (2), Pablo Minguez (1), Guillermo Fischer, Julián Souto Cueto, Juan Bar y Agustín Forlino.

Próximo partido: Argentina vs. Chile – 4° fecha | Viernes 23 de enero, 18 horas.