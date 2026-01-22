Conforman un nuevo grupo exportador asociado al mosto de uva

La iniciativa se enmarca en el avance de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan en la puesta en marcha de una asistencia integral en comercio internacional para un nuevo conjunto empresario exportador, a través del Programa Gerenciamiento Exportador Asociativo, destinado a empresas y gerentes de grupo interesados en desarrollar sus ventas al exterior.

Este programa de apoyo empresarial es impulsado por la Fundación del Banco ICBC y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), y trabaja con empresas argentinas junto a profesionales especializados en comercio internacional que se desempeñan como gerentes de los grupos exportadores.

En San Juan, el proyecto es ejecutado por el Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno provincia con el objetivo de fomentar las exportaciones, en este caso del mosto de uva en sus diferentes modalidades de oferta exportable.

En esta oportunidad, el trabajo se desarrolló de manera conjunta entre la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del ministerio, encabezada por Alfredo Aciar, y la Dirección de Comercio Exterior, junto a las Direcciones de Desarrollo Vitivinícola y de Registros y Contingencias Climáticas de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Miguel Moreno. El objetivo central es facilitar y potenciar el acceso de las pymes a los mercados externos y ampliar las ventas internacionales.

Entre los principales beneficios que ofrece el programa se destacan el financiamiento del 50% de los honorarios del gerente de comercio internacional del grupo durante los 12 meses de duración del programa —siendo las empresas responsables del 50% restante—, el subsidio para el desarrollo de una web grupal y la colaboración en la organización de misiones comerciales al exterior, rondas de negocios y exposiciones internacionales.

Desde su inicio, el Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo ha sido aprovechado por casi 300 grupos, integrados por más de 2.000 empresas de todo el país. Actualmente, cuenta con 20 grupos conformados por 125 empresas de 12 provincias. En San Juan ya se encuentran en funcionamiento dos grupos con 13 empresas beneficiarias, y este tercer grupo en formación cuenta con la participación de al menos siete bodegas locales elaboradoras de mosto sulfitado.

Durante el último encuentro, los empresarios eligieron como gerente del grupo al licenciado en comercio internacional Lucas Tello, profesional de amplia trayectoria en el sector vitivinícola.

En las reuniones de trabajo para definir los modos y tiempos de ejecución del proyecto participaron los empresarios Carlos Barceló, Daniel Carrascosa, Ricardo y Felipe Herce, Nicolás Nozica, Oscar González Valverde, Gonzalo Verdeguer, Enzo Lapeta, Iliana Brant y Leonardo Olazábal.

Por parte de la Fundación ICBC, estuvieron presentes el gerente de la sucursal local, Gustavo Rosales, junto a la presidenta de la institución creadora del programa, Emma Fontanet, mientras que por la AAICI participó Juan Ignacio Redondo. En representación del Ministerio de la Producción asistieron el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso; Juan Carlos Hidalgo, de Desarrollo Vitivinícola y Alberto Gallardo de Registros y Contingencias Climáticas.