Un importante operativo de seguridad culminó con la detención de un joven y la recuperación de un vehículo robado en el departamento de Rawson. La intervención contó con el trabajo conjunto de la División Comando Sur, la Motorizada 2 y la Subcomisaría Villa Hipódromo.
Rawson: intensa persecución y detención de un joven tras el robo de una moto
El delincuente, de 19 años, sustrajo el vehículo de un domicilio y fue interceptado por la policía en el Parque de Rawson tras intentar escapar por el Barrio La Estación.