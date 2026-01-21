Rawson: intensa persecución y detención de un joven tras el robo de una moto

El suceso se inició cuando un vecino denunció el robo de su motocicleta, una Brava 110cc de color blanca y negra, de su domicilio ubicado en la intersección de calles Vicentinas y Monseñor Orzali.

Tras recibir el alerta, los efectivos iniciaron un rastrillaje inmediato por la zona. Los uniformados lograron localizar el rodado en el interior del Barrio La Estación. Sin embargo, al notar la presencia policial, el sospechoso emprendió una huida a pie y en el vehículo hacia las inmediaciones del Parque de Rawson, donde finalmente fue acorralado y aprehendido.