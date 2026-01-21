"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > barrio La Estación

Rawson: intensa persecución y detención de un joven tras el robo de una moto

El delincuente, de 19 años, sustrajo el vehículo de un domicilio y fue interceptado por la policía en el Parque de Rawson tras intentar escapar por el Barrio La Estación.

Un importante operativo de seguridad culminó con la detención de un joven y la recuperación de un vehículo robado en el departamento de Rawson. La intervención contó con el trabajo conjunto de la División Comando Sur, la Motorizada 2 y la Subcomisaría Villa Hipódromo.

El suceso se inició cuando un vecino denunció el robo de su motocicleta, una Brava 110cc de color blanca y negra, de su domicilio ubicado en la intersección de calles Vicentinas y Monseñor Orzali.

Tras recibir el alerta, los efectivos iniciaron un rastrillaje inmediato por la zona. Los uniformados lograron localizar el rodado en el interior del Barrio La Estación. Sin embargo, al notar la presencia policial, el sospechoso emprendió una huida a pie y en el vehículo hacia las inmediaciones del Parque de Rawson, donde finalmente fue acorralado y aprehendido.

Te puede interesar...

Actuación judicial

El detenido, cuya identidad no fue trascendida pero se confirmó que tiene 19 años, fue trasladado a la sede policial. En el caso intervino el Ayudante Fiscal, Dr. Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del acta de procedimiento bajo el sistema de Flagrancia.

El joven quedó alojado en la Subcomisaría Villa Hipódromo, imputado por el delito de robo de motocicleta, quedando a disposición de la Justicia provincial.

Temas

Te puede interesar