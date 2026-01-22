"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Copa Argentina

Argentinos Juniors fue eliminado por Midland en la Copa Argentina

El Funebrero, recientemente ascendido a la Primera Nacional, se impuso 6-5 en los penales tras el 1-1 en los 90 minutos.

Midland sorprendió y consiguió una clasificación histórica a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 6-5 por penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un encuentro llevado a cabo en el estadio Ciudad de Lanús.

El arquero del Funebrero Mauro Leguiza se convirtió en héroe al tapar los disparos de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel y anotar el remate definitorio para sellar el pase a la siguiente instancia del certamen.

En tanto, Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro y Genaro Cepeda anotaron los restantes para el elenco de Merlo, mientras que Lautaro Díaz envió el suyo afuera y Nicolás Violini se encontró con la resistencia de Brayan Cortés.

Te puede interesar...

Por su parte, para los dirigidos por Nicolás Diez, que tuvieron al mendocino Enzo Pérez por primera vez como titular, anotaron Alan Lescano, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez.

Con este resultado, los comandados por Joaquín Iturrería, quienes recientemente lograron el ascenso a la Primera Nacional, dejaron en el camino al Bicho, finalista en este certamen el año pasado, y deberán aguardar por el ganador entre Godoy Cruz y Deportivo Morón para conocer su rival en la próxima ronda.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)

Miércoles 04 de febrero

  • Platense - Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Talleres (Cba.) - Arg. de Merlo, en horario y estadio a confirmar (TV)

Jueves 05 de febrero

  • Dep. Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Barracas Ctral. - Temperley, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 11 de febrero

  • Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • River - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)
FUENTE: Diario Uno

Temas

Te puede interesar