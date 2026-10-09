Confirmaron al nuevo subjefe de la Policía y al director de Protección Civil

La formalización de ambos cargos permite dar continuidad al trabajo institucional y fortalecer la coordinación de las acciones destinadas a cuidar a los sanjuaninos.

Los ascensos

El gobernador Marcelo Orrego, mediante un decreto autorizó los ascensos de 250 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, una medida que alcanza al 20 % de la dotación de la institución. La decisión reconoce los años de servicio, el compromiso y la formación permanente del personal, y representa un avance en sus carreras profesionales y un logro compartido con sus familias.

La disposición forma parte de un trabajo mancomunado y progresivo, que se hará acorde a las posibilidades y los recursos disponibles; y responde a una política de Estado, con miras a mejorar y fortalecer a las Fuerzas de Seguridad de San Juan.

El personal penitenciario cumple una función esencial para la seguridad pública, al garantizar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos donde las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas. En ese marco, el reconocimiento dispuesto por el gobernador Marcelo Orrego pone en valor una tarea que exige responsabilidad, preparación y dedicación cotidiana.

La medida se suma a una etapa de cambios institucionales para el Servicio Penitenciario Provincial, que durante la gestión decretó, por primera vez en su historia, a un director de carrera, el prefecto Carlos Suárez. Asimismo, se designó a la primera subdirectora mujer de carrera, la subprefecto Norma Iragorre, un hecho significativo para la trayectoria de la institución.