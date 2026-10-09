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Confirmaron al nuevo subjefe de la Policía y al director de Protección Civil

Orrego formalizó las designaciones del comisario general Pablo Torres y de Diego Morales al frente de ambos cargos, tras la tragedia en Valle Fértil en la fallecieron, Germán Videla y Carlos Herida.

El gobernador Marcelo Orrego, mediante decreto, designó al comisario general, Pablo Torres como nuevo subjefe de la Policía de San Juan y confirmó oficialmente a Diego Morales como director de Protección Civil. Las designaciones cubren las vacantes que se habían producido tras el fallecimiento de Germán Videla y Carlos Heredia, respectivamente, en el accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil.

Torres se desempeñaba hasta el momento como jefe de la Dirección de Operaciones Policiales D-3, un área clave para la coordinación de tareas preventivas y operativas de la fuerza. Desde esa función, tuvo bajo su órbita dependencias vinculadas al Comando Radioeléctrico, Infantería, entre otros, con responsabilidades relacionadas con la presencia policial y la respuesta ante distintas situaciones.

Por su parte, Diego Morales, quien se encontraba al frente de Protección Civil de manera interina, fue confirmado en el cargo por el gobernador Orrego. El funcionario cuenta con una extensa trayectoria en la Policía de San Juan, donde se desempeñó como subjefe de la fuerza y estuvo vinculado a grupos especiales, operativos de rescate en alta montaña y actividades de capacitación profesional, incluso en el exterior.

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La formalización de ambos cargos permite dar continuidad al trabajo institucional y fortalecer la coordinación de las acciones destinadas a cuidar a los sanjuaninos.

Los ascensos

El gobernador Marcelo Orrego, mediante un decreto autorizó los ascensos de 250 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, una medida que alcanza al 20 % de la dotación de la institución. La decisión reconoce los años de servicio, el compromiso y la formación permanente del personal, y representa un avance en sus carreras profesionales y un logro compartido con sus familias.

La disposición forma parte de un trabajo mancomunado y progresivo, que se hará acorde a las posibilidades y los recursos disponibles; y responde a una política de Estado, con miras a mejorar y fortalecer a las Fuerzas de Seguridad de San Juan.

El personal penitenciario cumple una función esencial para la seguridad pública, al garantizar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos donde las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas. En ese marco, el reconocimiento dispuesto por el gobernador Marcelo Orrego pone en valor una tarea que exige responsabilidad, preparación y dedicación cotidiana.

La medida se suma a una etapa de cambios institucionales para el Servicio Penitenciario Provincial, que durante la gestión decretó, por primera vez en su historia, a un director de carrera, el prefecto Carlos Suárez. Asimismo, se designó a la primera subdirectora mujer de carrera, la subprefecto Norma Iragorre, un hecho significativo para la trayectoria de la institución.

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