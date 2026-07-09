Andrea del Boca dejó la casa de Gran Hermano

Luego, buscó transmitirle tranquilidad antes de comunicarle la decisión final. "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Dicho esto, si bien es tu hija quien solicita tu presencia afuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá", le expresó con serenidad, dejando en claro que la salida respondía a una situación familiar que requería su presencia.

"Siempre dije que estaba acá, pero con el acuerdo de ellas, y que si me necesitaban, obviamente iba a estar. Primero están mi mamá, mi hija y mi Tati. Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Pude empezar a sanar una herida que llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. Ese es el poder tuyo, que me lleva a lugares íntimos y profundos", expresó, completamente quebrada por la emoción y dejando en claro que su prioridad siempre fue la familia.

Por qué lloró Andrea del Boca en Gran Hermano

La estadía de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo atravesada por momentos de profunda carga emocional. Horas antes de que se confirmara su salida del reality, la actriz protagonizó una de las escenas más conmovedoras de la temporada al quebrarse durante una dinámica que la hizo revivir uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

La noticia de su partida fue confirmada este 8 de julio por Ángel de Brito, luego de que Santiago del Moro adelantara en sus historias de Instagram que una participante abandonaría la casa. De esta manera, quedó despejada la incertidumbre que se había generado en torno a la continuidad de la reconocida actriz.

En el marco de una actividad propuesta por el programa, Andrea fue invitada a evocar un lugar significativo de su historia personal. Sin dudarlo, eligió los estudios donde compartió su último trabajo con su padre, Nicolás del Boca, durante la realización de Mamá Corazón, la ficción que ambos llevaron adelante en 2015.

"Este lugar es muy especial porque fue acá donde trabajé por última vez con mi papá. Te fuiste por unas mierdas de personas. Y, aunque haya salido absolutamente absuelta, nadie me va a devolver a mi padre", expresó entre lágrimas, visiblemente conmovida al recordar el impacto que tuvo en su vida el conflicto judicial que rodeó a la novela y las consecuencias personales que, según sus palabras, aún hoy la acompañan.