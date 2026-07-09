Murió Bonnie Tyler, la voz de "Total Eclipse of the Heart"

Sin embargo, el rasgo que terminó convirtiéndola en una artista inconfundible surgió de manera inesperada. En 1977, Tyler fue sometida a una cirugía para extirpar nódulos de sus cuerdas vocales. Los médicos le indicaron un estricto reposo de la voz durante varias semanas, pero la cantante confesó que, en un momento de enojo, gritó antes de completar la recuperación.

Ese episodio modificó definitivamente su timbre vocal y dio origen a la voz ronca y potente que terminaría siendo su sello artístico.

"Total Eclipse of the Heart", la canción que cambió su vida

El gran salto internacional llegó en 1983, cuando comenzó a trabajar con el legendario compositor Jim Steinman, conocido por haber creado el exitoso álbum Bat Out of Hell de Meat Loaf. Steinman escribió para Tyler "Total Eclipse of the Heart", una balada épica que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial.

La canción alcanzó el número uno en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, fue nominada a los Premios Grammy y con el paso de los años se transformó en uno de los temas más emblemáticos de la década de 1980.

Actualmente supera los mil millones de reproducciones en Spotify y continúa siendo utilizada en películas, series, publicidades y producciones audiovisuales de todo el mundo.

La propia Bonnie Tyler confesó años atrás que, apenas escuchó la composición por primera vez, sintió que era "la canción que había esperado durante toda su vida".

Otro clásico inolvidable: "Holding Out for a Hero"

Poco después del éxito de Total Eclipse of the Heart, Tyler volvió a conquistar al público con "Holding Out for a Hero", otra composición de Jim Steinman que terminó convirtiéndose en uno de los himnos más reconocidos del pop-rock.

La canción fue utilizada en numerosas películas y series, entre ellas Footloose, Shrek 2, Bandits, Glee y Grey's Anatomy, lo que permitió que nuevas generaciones descubrieran su música.

Una carrera de más de cinco décadas

Antes de convertirse en una estrella internacional, Bonnie Tyler comenzó cantando como corista durante su adolescencia y publicó sus primeros discos en los años setenta. Además de sus grandes clásicos, construyó una extensa discografía y mantuvo una intensa actividad artística durante décadas.

A partir de los años 90 encontró un enorme reconocimiento en países como Francia, Noruega, Austria y Alemania, donde continuó llenando escenarios incluso cuando su popularidad había disminuido en el Reino Unido.

En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción Believe in Me. En 2022, la Corona británica la distinguió como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su contribución a la música.

Su historia de amor

En el plano personal, Bonnie Tyler estuvo casada durante más de cinco décadas con el empresario Robert Sullivan, a quien conoció cuando era muy joven. La pareja se casó en 1973 y permaneció unida durante toda su vida, sin tener hijos.

En distintas entrevistas, la cantante aseguraba que seguía profundamente enamorada de su marido incluso cuarenta años después del casamiento.

Cómo nació el nombre Bonnie Tyler

Su verdadero nombre era Gaynor Hopkins, aunque nunca terminó de sentirse identificada con él. En una entrevista con BBC Radio Wales, recordó que eligió su nombre artístico de una manera muy particular: tomó un diario, anotó distintos nombres y apellidos que encontraba y comenzó a combinarlos hasta que apareció "Bonnie Tyler".

"Fue un nombre fantástico", recordaría años después.

Un legado que atraviesa generaciones

Con una carrera marcada por éxitos internacionales, una voz irrepetible y canciones que permanecen vigentes más de cuarenta años después de su lanzamiento, Bonnie Tyler deja un legado fundamental para la música popular.

Temas como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" e "It's a Heartache" siguen sonando en plataformas digitales, películas y conciertos alrededor del mundo, consolidándola como una de las artistas más influyentes del pop británico.