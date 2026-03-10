Sin paro, pero con protesta: gremios docentes marcharán de noche

El motivo de la suspensión del paro

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la medida de fuerza fue levantada para evitar afectar a los docentes que deberían garantizar la asistencia mínima exigida por la normativa.

“En solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria decidimos no realizar el paro para no sobrecargar al personal restante”, sostuvo.

La exigencia fue comunicada formalmente por la Subsecretaría de Trabajo en base al artículo 24 de la Ley 25.877, que establece la obligación de garantizar servicios mínimos en actividades consideradas esenciales, entre ellas la educación.

Para cumplir con esa normativa, los sindicatos debían presentar un plan detallado de funcionamiento indicando escuelas, niveles educativos, turnos y personal que permanecería trabajando para alcanzar el porcentaje de asistencia requerido.

Desde el Gobierno provincial habían advertido que la falta de ese plan o el incumplimiento del esquema de servicios mínimos podría derivar en sanciones legales.

Cómo sigue la negociación

El conflicto docente se mantiene abierto en el marco de la paritaria salarial con el Gobierno de San Juan. Este martes estaba prevista una nueva reunión entre las partes, pero solo UDA asistió al encuentro, mientras que UDAP y AMET decidieron no participar tras los desacuerdos registrados en las reuniones anteriores.

Durante ese encuentro, UDA presentó una propuesta salarial por escrito en respuesta al último ofrecimiento del Ejecutivo provincial. Ante esta situación, el Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para el jueves a las 14 horas en el Centro Cívico de San Juan.

Mientras tanto, los gremios buscarán visibilizar el reclamo con la marcha de antorchas prevista para la noche del miércoles, cuyo recorrido será informado a los docentes en las próximas horas a través de los canales sindicales.