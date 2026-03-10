Sin paro, pero con protesta: gremios docentes marcharán de noche
Los gremios docentes de San Juan suspendieron el paro de 48 horas tras la intimación de Trabajo para garantizar el 75% de asistencia. En su lugar, convocaron a una marcha de antorchas este miércoles por el centro.
Los gremios docentes estatales de San Juan UDAP, UDA y AMET confirmaron este martes la suspensión del paro de 48 horas que estaba previsto para este miércoles y jueves en el marco del conflicto salarial con el Gobierno provincial.
La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa conjunta, donde los representantes sindicales explicaron que la medida se adoptó tras la intimación de la Subsecretaría de Trabajo, que exigió garantizar un mínimo del 75% de asistencia docente durante cualquier medida de fuerza.
En lugar de la huelga, los gremios convocaron a una marcha de antorchas para este miércoles a las 20 horas, con concentración en la Catedral de San Juan Bautista, en pleno centro de la capital provincial.
La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la medida de fuerza fue levantada para evitar afectar a los docentes que deberían garantizar la asistencia mínima exigida por la normativa.
“En solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria decidimos no realizar el paro para no sobrecargar al personal restante”, sostuvo.
La exigencia fue comunicada formalmente por la Subsecretaría de Trabajo en base al artículo 24 de la Ley 25.877, que establece la obligación de garantizar servicios mínimos en actividades consideradas esenciales, entre ellas la educación.
Para cumplir con esa normativa, los sindicatos debían presentar un plan detallado de funcionamiento indicando escuelas, niveles educativos, turnos y personal que permanecería trabajando para alcanzar el porcentaje de asistencia requerido.
Desde el Gobierno provincial habían advertido que la falta de ese plan o el incumplimiento del esquema de servicios mínimos podría derivar en sanciones legales.
Cómo sigue la negociación
El conflicto docente se mantiene abierto en el marco de la paritaria salarial con el Gobierno de San Juan. Este martes estaba prevista una nueva reunión entre las partes, pero solo UDA asistió al encuentro, mientras que UDAP y AMET decidieron no participar tras los desacuerdos registrados en las reuniones anteriores.
Durante ese encuentro, UDA presentó una propuesta salarial por escrito en respuesta al último ofrecimiento del Ejecutivo provincial. Ante esta situación, el Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para el jueves a las 14 horas en el Centro Cívico de San Juan.
Mientras tanto, los gremios buscarán visibilizar el reclamo con la marcha de antorchas prevista para la noche del miércoles, cuyo recorrido será informado a los docentes en las próximas horas a través de los canales sindicales.