Con 34 votos a favor, diputados defienden tarifas reducidas de gas

Con 34 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados respaldó la continuidad del régimen que beneficia a más de 120.000 familias sanjuaninas con tarifas diferenciales de gas natural.

En una muestra de acuerdo histórico entre bloques, los diputados provinciales de San Juan aprobaron este miércoles 15 de octubre, durante la Segunda Sesión Especial, una declaración en defensa del Régimen de Zona Fría, que establece tarifas reducidas de gas natural para las regiones más frías del país.

La iniciativa, respaldada por legisladores orreguistas, peronistas y de otros bloques, recibió 34 votos a favor y el único rechazo del diputado libertario Fernando Patinella. La declaración surge ante la preocupación por posibles intentos de derogación del régimen, impulsados por el gobierno nacional.

“La plena vigencia y continuidad de la Ley Nacional N.º 27.637 es fundamental para el impacto social, económico y federal que representa para miles de hogares sanjuaninos”, indicaron los legisladores en el recinto.

La sesión especial se realizó conforme al artículo 189, inciso 2) del Reglamento Interno de la Cámara, tras un encuentro con los diputados nacionales Nancy Picón y Walberto Allende, quienes expusieron los fundamentos para garantizar la continuidad del beneficio. La preocupación también fue compartida por los diputados nacionales Fabiola Aubone, María de los Ángeles Moreno y Jorge Chica, quienes remarcaron la importancia de la Ley N.º 27.637 y su ley marco, la Ley N.º 25.565, como herramientas esenciales para asegurar la equidad tarifaria.

El Régimen de Zona Fría permite reducir entre un 30% y un 50% el costo del gas natural en regiones de bajas temperaturas, beneficiando a sectores vulnerables como jubilados, personas electrodependientes, monotributistas y beneficiarios de planes sociales. Desde 2021, más de 120.000 hogares, entidades de bien público y PyMEs de San Juan acceden a esta tarifa diferencial, consolidando el régimen como un mecanismo clave para promover igualdad y acceso a un servicio esencial.

