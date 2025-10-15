Con 34 votos a favor, diputados defienden tarifas reducidas de gas

La sesión especial se realizó conforme al artículo 189, inciso 2) del Reglamento Interno de la Cámara, tras un encuentro con los diputados nacionales Nancy Picón y Walberto Allende, quienes expusieron los fundamentos para garantizar la continuidad del beneficio. La preocupación también fue compartida por los diputados nacionales Fabiola Aubone, María de los Ángeles Moreno y Jorge Chica, quienes remarcaron la importancia de la Ley N.º 27.637 y su ley marco, la Ley N.º 25.565, como herramientas esenciales para asegurar la equidad tarifaria.

El Régimen de Zona Fría permite reducir entre un 30% y un 50% el costo del gas natural en regiones de bajas temperaturas, beneficiando a sectores vulnerables como jubilados, personas electrodependientes, monotributistas y beneficiarios de planes sociales. Desde 2021, más de 120.000 hogares, entidades de bien público y PyMEs de San Juan acceden a esta tarifa diferencial, consolidando el régimen como un mecanismo clave para promover igualdad y acceso a un servicio esencial.