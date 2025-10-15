En una muestra de acuerdo histórico entre bloques, los diputados provinciales de San Juan aprobaron este miércoles 15 de octubre, durante la Segunda Sesión Especial, una declaración en defensa del Régimen de Zona Fría, que establece tarifas reducidas de gas natural para las regiones más frías del país.
Con 34 votos a favor, diputados defienden tarifas reducidas de gas
Con 34 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados respaldó la continuidad del régimen que beneficia a más de 120.000 familias sanjuaninas con tarifas diferenciales de gas natural.