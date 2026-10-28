Cuáles son las 5 actividades físicas más beneficiosas para la salud

La natación y el tai chi encabezan el ranking

A la natación, se la considera el mejor tipo de actividad para la salud. De hecho, es un deporte suave, fluido, de impacto e ingrávido, lo que fuerza menos las articulaciones.

“La natación es beneficiosa para las personas con artritis”, asegura el doctor I-Min Lee, profesor de Medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. Además, implica y trabaja todos los músculos del cuerpo, al tiempo que mejora la respiración, la condición cardiovascular y el metabolismo.

El tai chi ocupa el segundo lugar en cuanto a beneficios. También llamado “meditación en movimiento”, este arte marcial chino combina, gracias a sus movimientos lentos y suaves, relajación, equilibrio y ejercitación de los músculos. Es especialmente beneficioso para los adultos mayores, según Lee, “porque el equilibrio es un componente importante de la aptitud física, y el equilibrio es algo que perdemos a medida que envejecemos”.

Ni poco músculo, ni demasiado

Los científicos de la Escuela de Medicina de Harvard también recomiendan entrenar la fuerza, pero recuerdan que el desarrollo excesivo de la masa muscular, especialmente al levantar pesas, no aumentará los músculos, sino que simplemente los mantendrá en forma. Por el contrario, “si no usa sus músculos, perderán fuerza con el tiempo”, dice Lee.

El levantamiento de pesas permite quemar calorías mientras se ayuda a preservar la función cerebral. Sin embargo, es necesario comenzar lentamente, según el especialista, “con medio o un kilo”, antes de aumentar el peso a medida que avanza. Otra actividad física de lo más accesible y fácil es caminar, que también está recomendada por el equipo de investigación de Harvard.

“Caminar es un ejercicio simple pero poderoso. Puede ayudar a mantenerse en línea, mejorar los niveles de colesterol, fortalecer los huesos, controlar la presión arterial, mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de contraer una serie de enfermedades (diabetes y enfermedades cardíacas, por ejemplo)”, dice el estudio, que recomienda caminar primero de 10 a 15 minutos al día, luego de 30 a 60 minutos tan pronto como pueda.

Para qué sirven los Ejercicios de Kegel

En quinto y último lugar, están los ejercicios de Kegel. La idea es “fortalecer los músculos del suelo pélvico que sostienen la vejiga”. Y por una buena razón, estos músculos “pueden contribuir en gran medida a prevenir la incontinencia”, dicen los expertos de Harvard.

Si muchas mujeres están familiarizadas con los ejercicios de Kegel (a menudo se les aconseja para la rehabilitación del perineo después de un parto), también pueden beneficiar a los hombres. Pero, ¿cómo hacerlo concretamente?

“Para hacer los ejercicios de Kegel es necesario contraer los músculos que usaríamos para evitar orinar. Luego es importante contener la contracción durante dos o tres segundos, soltarla y asegurarse de relajar completamente los músculos del piso pélvico antes de seguir. Repetir el ejercicio diez veces y tratar de hacer de cuatro a cinco series al día”, recomiendan.