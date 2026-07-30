La jornada de este jueves 30 de julio comenzó en San Juan con neblina y cielo ligeramente nublado, registrando una temperatura de 6°C a las 6:00 de la mañana. Según el reporte oficial del Servicio Hidrográfico Naval (SHN), la humedad relativa se ubica en un elevado 93 %, la presión atmosférica en 942.8 hPa, con viento en calma y una visibilidad reducida a 7 kilómetros.
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Jueves con neblina matutina y ascenso de la temperatura: la máxima llegará a los 21°C
La jornada comenzó con cielo ligeramente nublado y visibilidad reducida. Con el correr de las horas se espera una tarde agradable en la provincia.