Como acceder al NutriPack Nutriendo tu Desarrollo

El Programa Mis Segundos Mil Días en San Juan realiza una importante modificación, generando un cambio de estrategia en lo nutricional a través del NutriPack "Nutriendo tu Desarrollo “dirigido a niños y niñas de 2 a 4 años inclusive.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Materno Infancia, presenta el NutriPack Nutriendo tu Desarrollo dentro del Programa Mis Segundos Mil Días en San Juan

La alimentación durante los primeros años de vida constituye una base esencial para el desarrollo físico, emocional y cognitivo.

Los objetivos del nutripack - Nutriendo tu desarrollo busca:

Fortalecer el Control Integral de Salud, promover una alimentación sana a través de la entrega de alimentos reales, saludables y nutritivos, permitiendo retomar la elaboración de preparaciones caseras.

Fomentar el adecuado estado nutricional de las infancias e intervenir con enfoque integral y preventivo

El Nutripack se entregará a los niños y niñas que cuenten con el control integral de salud, y que tenga entre 2 a 4 años en Centro de Salud, CIC, Posta u Hospital más cercano al domicilio (exceptuando Htal. Dr. Guillermo Rawson y Htal Dr. Marcial Quiroga debido a que son Hospitales de tercer nivel de alta complejidad).

La entrega del Nutripack Nutriendo tu desarrollo es bimestral facilitando la accesibilidad a las familias.

En qué consiste el Nutripack Nutriendo tu desarrollo:

Es un complemento a la alimentación de niños/as compuesto por alimentos reales, saludables y nutritivos con un libro educativo de salud.

Compuesto por:

  • Lentejas
  • Garbanzos
  • Arroz integral
  • Fideos integrales
  • Avena
  • Trigo sarraceno o quinoa Mix de semillas
  • Pasta de maní
  • Leche fortificada.

Los alimentos proporcionan macro y micronutrientes necesarios para favorecer y apoyar el crecimiento y desarrollo de las infancias. También se entregarán láminas de difusión con información de salud y del programa.

Cuentan con los avales de sociedades científicas:

Sociedad Argentina de Pediatría

Sociedad de Pediatría de San Juan

Asociación Sanjuanina de Nutrición

