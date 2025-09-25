Como acceder al NutriPack Nutriendo tu Desarrollo

Fortalecer el Control Integral de Salud, promover una alimentación sana a través de la entrega de alimentos reales, saludables y nutritivos, permitiendo retomar la elaboración de preparaciones caseras.

Fomentar el adecuado estado nutricional de las infancias e intervenir con enfoque integral y preventivo

El Nutripack se entregará a los niños y niñas que cuenten con el control integral de salud, y que tenga entre 2 a 4 años en Centro de Salud, CIC, Posta u Hospital más cercano al domicilio (exceptuando Htal. Dr. Guillermo Rawson y Htal Dr. Marcial Quiroga debido a que son Hospitales de tercer nivel de alta complejidad).

La entrega del Nutripack Nutriendo tu desarrollo es bimestral facilitando la accesibilidad a las familias.

En qué consiste el Nutripack Nutriendo tu desarrollo:

Es un complemento a la alimentación de niños/as compuesto por alimentos reales, saludables y nutritivos con un libro educativo de salud.

Compuesto por:

Lentejas

Garbanzos

Arroz integral

Fideos integrales

Avena

Trigo sarraceno o quinoa Mix de semillas

Pasta de maní

Leche fortificada.

Los alimentos proporcionan macro y micronutrientes necesarios para favorecer y apoyar el crecimiento y desarrollo de las infancias. También se entregarán láminas de difusión con información de salud y del programa.

Cuentan con los avales de sociedades científicas:

Sociedad Argentina de Pediatría

Sociedad de Pediatría de San Juan

Asociación Sanjuanina de Nutrición