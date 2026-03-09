El reporte meteorológico confirma que la inestabilidad comienza a retirarse de la provincia. Para este lunes, el sol ganará terreno en un cielo que se presentará mayormente parcialmente nublado, pero con una probabilidad de precipitación de entre el 0% y el 10%, lo que marca el fin del periodo de lluvias intensas.
Se alejan las lluvias y para este lunes se espera un día soleado
Tras las precipitaciones de las últimas jornadas, el pronóstico indica un inicio de semana con tiempo estable en San Juan.