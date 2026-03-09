"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > lluvias

Se alejan las lluvias y para este lunes se espera un día soleado

Tras las precipitaciones de las últimas jornadas, el pronóstico indica un inicio de semana con tiempo estable en San Juan.

El reporte meteorológico confirma que la inestabilidad comienza a retirarse de la provincia. Para este lunes, el sol ganará terreno en un cielo que se presentará mayormente parcialmente nublado, pero con una probabilidad de precipitación de entre el 0% y el 10%, lo que marca el fin del periodo de lluvias intensas.

Detalle de la jornada:

  • Mañana: La temperatura iniciará en los 18°C. El viento será casi imperceptible, con ráfagas de apenas 0 a 2 km/h desde el sector Sudoeste (SO).

  • Tarde: Se alcanzará la máxima de 28°C. El viento rotará hacia el Sudeste (SE) con una intensidad de entre 13 y 22 km/h.

  • Noche: El cierre del lunes tendrá una temperatura agradable de 24°C, manteniendo la dirección del viento desde el Sudeste a la misma velocidad.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar