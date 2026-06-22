Seguridad jurídica para 118 familias: nueva entrega de escrituras

El mandatario señaló que la regularización dominial constituye una de las prioridades de la gestión provincial y remarcó el desafío que representa avanzar en miles de trámites pendientes. En ese sentido, indicó que existen más de 12.000 viviendas que deben ser regularizadas y destacó el trabajo técnico y profesional que realiza diariamente la UEPREDO para agilizar los procesos y garantizar que cada familia pueda obtener la documentación correspondiente.

Asimismo, Orrego aseguró que el Gobierno provincial trabaja de manera permanente para generar soluciones habitacionales y continuar impulsando la construcción de viviendas. En ese marco, sostuvo que el acceso a la casa propia y la obtención de la escritura forman parte de una misma política destinada a brindar estabilidad y mejores condiciones de vida a las familias sanjuaninas.

“Hoy es un sueño cumplido, porque ese título de propiedad ya es de ustedes”, afirmó el gobernador al dirigirse a los beneficiarios.

En esta oportunidad, se entregaron 118 escrituras distribuidas en distintos departamentos: 41 en Rivadavia, 28 en Chimbas, 28 en Pocito, 12 en Rawson, 6 en Santa Lucía, 1 en Capital, 1 en Caucete y 1 en Jáchal.

La entrega fue coordinada entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Escribanía Mayor de Gobierno. A través de la UEPREDO, la provincia continúa avanzando en la regularización dominial de viviendas pertenecientes a programas como Lote Hogar, Villas y otros inmuebles del dominio provincial, garantizando a las familias la posibilidad de convertirse formalmente en propietarias de las viviendas que habitan.