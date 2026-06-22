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Seguridad jurídica para 118 familias: nueva entrega de escrituras

La entrega se llevó a cabo a familias de Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, Santa Lucía, Capital, Caucete y Jáchal

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 118 escrituras a familias de distintos departamentos de la provincia, en un acto que representa un paso fundamental para brindar seguridad jurídica y consolidar el derecho a la propiedad de cientos de sanjuaninos.

La actividad se desarrolló junto a la ministra de Gobierno, Laura Palma, y al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, en el marco del trabajo que lleva adelante la Unidad Ejecutora Provincial para la Regulación Dominial (UEPREDO), organismo encargado de regularizar la situación de viviendas construidas sobre terrenos fiscales provinciales.

Durante el acto, Orrego destacó el valor que tiene para las familias acceder al título de propiedad de sus hogares. “Me pone muy feliz poder acceder a ese título de propiedad que es tan importante, tan soñado. No solo se trata de un documento que permite transferir derechos en el futuro, sino también de la posibilidad de sentirse estable y tener previsibilidad”, expresó.

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El mandatario señaló que la regularización dominial constituye una de las prioridades de la gestión provincial y remarcó el desafío que representa avanzar en miles de trámites pendientes. En ese sentido, indicó que existen más de 12.000 viviendas que deben ser regularizadas y destacó el trabajo técnico y profesional que realiza diariamente la UEPREDO para agilizar los procesos y garantizar que cada familia pueda obtener la documentación correspondiente.

Asimismo, Orrego aseguró que el Gobierno provincial trabaja de manera permanente para generar soluciones habitacionales y continuar impulsando la construcción de viviendas. En ese marco, sostuvo que el acceso a la casa propia y la obtención de la escritura forman parte de una misma política destinada a brindar estabilidad y mejores condiciones de vida a las familias sanjuaninas.

“Hoy es un sueño cumplido, porque ese título de propiedad ya es de ustedes”, afirmó el gobernador al dirigirse a los beneficiarios.

En esta oportunidad, se entregaron 118 escrituras distribuidas en distintos departamentos: 41 en Rivadavia, 28 en Chimbas, 28 en Pocito, 12 en Rawson, 6 en Santa Lucía, 1 en Capital, 1 en Caucete y 1 en Jáchal.

La entrega fue coordinada entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Escribanía Mayor de Gobierno. A través de la UEPREDO, la provincia continúa avanzando en la regularización dominial de viviendas pertenecientes a programas como Lote Hogar, Villas y otros inmuebles del dominio provincial, garantizando a las familias la posibilidad de convertirse formalmente en propietarias de las viviendas que habitan.

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